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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Айнтрахт
Штутгарт - Айнтрахт: обзор матча 24 февраля 2018
Штутгарт
24.02.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Айнтрахт
13'
Э. Томми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Айнтрахт
90'
+1
Желтая карточка
А. Ребич
Желтая карточка
К. Гентнер
86'
Желтая карточка
С. Аскасибар
23'
ГОЛ! 1:0!
Э. Томми
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
29
Такума Асано
ПВ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
10
Марко Фабиан
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
3-2-3-2
20
Цилер
32
Бек
32
Баумгартль
28
Бадштубер
2
Инсуа
28
Павар
27
Томми
4
Гентнер
25
Аскасибар
10
Гинчек
27
Гомес
3-2-2-1
1
Градецки
23
Русс
19
Абрахам
5
Фалет
21
Да Коста
20
Хасебе
8
Гачинович
9
Ребич
22
Аллер
Остались в запасе
Штутгарт
Айнтрахт
29
Такума Асано
ПВ
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
37
Ян Циммерманн
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
10
Марко Фабиан
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
29
Такума Асано
ПВ
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
10
Марко Фабиан
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Штутгарт - Айнтрахт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
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