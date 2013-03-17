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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Штутгарт
Айнтрахт - Штутгарт: обзор матча 17 марта 2013
Айнтрахт
17.03.2013, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Штутгарт
17'
Ш. Айхнер
49'
В. Ибишевич (П)
71'
Г. Нидермайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Штутгарт
90'
+2
Замена
Ф. Македа
️️️️
В. Ибишевич
Желтая карточка
А. Майер
88'
87'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
И. Траоре
Замена
С. Киттель
️️️️
Ш. Айхнер
81'
Замена
С. Лакич
️️️️
С. Роде
74'
Замена
К. Матмур
️️️️
С. Челоцци
74'
71'
ГОЛ! 1:2!
Г. Нидермайер
Пас отдал
А. Максим
69'
Замена
А. Максим
️️️️
С. Оказаки
50'
Желтая карточка
В. Квист
49'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Ибишевич
38'
Желтая карточка
К. Молинаро
ГОЛ! 1:0!
Ш. Айхнер
Пас отдал
П. Швеглер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Артур Бока
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
3-2-4-1
1
Трапп
2
Юнг
3
Самбрано
23
Андерсон Бамба
5
Очипка
22
Челоцци
17
Роде
27
Швеглер
29
Айхнер
14
Майер
14
Инуи
3-2-2-1-2
26
Ульрайх
2
Сакаи
35
Таски
5
Нидермайер
3
Молинаро
15
Бока
4
Гентнер
6
Квист
16
Траоре
11
Ибишевич
30
Оказаки
29
Айхнер
8
Киттель
8
Киттель
29
Айхнер
17
Роде
29
Лакич
29
Лакич
17
Роде
22
Челоцци
10
Матмур
10
Матмур
22
Челоцци
16
Траоре
22
Рюдигер
22
Рюдигер
16
Траоре
30
Оказаки
44
Максим
44
Максим
30
Оказаки
11
Ибишевич
9
Македа
9
Македа
11
Ибишевич
Остались в запасе
Айнтрахт
Штутгарт
1
Ока Николов
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
22
Марк Циглер
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Айнтрахт - Штутгарт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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