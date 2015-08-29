Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Айнтрахт
Штутгарт - Айнтрахт: обзор матча 29 августа 2015
Штутгарт
29.08.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 4
Завершен
Айнтрахт
30'
Д. Дидави
11'
А. Глоушек (АГ)
42'
Л. Кастаньос
69'
Х. Сеферович (П)
87'
Л. Кастаньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Айнтрахт
Желтая карточка
Д. Гинчек
89'
87'
ГОЛ! 1:4!
Л. Кастаньос
Пас отдал
Ш. Райнарц
Желтая карточка
А. Глоушек
86'
Замена
Л. Рупп
️️️️
С. Ди
85'
79'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
М. Штендера
69'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Х. Сеферович
Замена
О. Влаходимос
️️️️
Д. Дидави
68'
Красная карточка
П. Тытонь
67'
50'
Желтая карточка
Д. Абрахам
Желтая карточка
Д. Дидави
48'
46'
Замена
А. Игньевски
️️️️
М. Русс
46'
Замена
Д. Абрахам
️️️️
Т. Чендлер
Замена
Т. Вернер
️️️️
М. Харник
46'
42'
ГОЛ! 1:2!
Л. Кастаньос
Пас отдал
Х. Сеферович
ГОЛ! 1:1!
Д. Дидави
Пас отдал
С. Ди
30'
26'
Желтая карточка
М. Штендера
21'
Желтая карточка
Т. Чендлер
11'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Глоушек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
20
Серей Ди
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Марк Штендера
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Штутгарт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
16
Филип Хайзе
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
4-2-2-2
22
Тытонь
2
Инсуа
14
Глоушек
5
Швааб
32
Баумгартль
20
Ди
4
Гентнер
18
Костич
10
Дидави
22
Харник
10
Гинчек
3-2-2-2
1
Градецки
7
Райнарц
23
Русс
3
Самбрано
22
Чендлер
5
Очипка
18
Штендера
29
Айхнер
9
Кастаньос
9
Сеферович
10
Дидави
1
Влаходимос
1
Влаходимос
10
Дидави
20
Ди
10
Рупп
10
Рупп
20
Ди
22
Харник
11
Вернер
11
Вернер
22
Харник
22
Чендлер
19
Абрахам
19
Абрахам
22
Чендлер
23
Русс
22
Игньевски
22
Игньевски
23
Русс
18
Штендера
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
18
Штендера
Остались в запасе
Штутгарт
Айнтрахт
16
Филип Хайзе
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
16
Филип Хайзе
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Штутгарт - Айнтрахт
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
МХПАрена
Новости команд
Все
Штутгарт
Айнтрахт
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+