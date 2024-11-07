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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Кадисия - Аль-Фейха
Аль-Кадисия - Аль-Фейха: обзор матча 07 ноября 2024
Аль-Кадисия
07.11.2024, четверг, 17:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Фейха
4'
Т. Аль-Аммар
44'
П. Обамеянг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Кадисия - Аль-Фейха
90'
+5
Желтая карточка
О. Шукуров
Замена
A. Al-Othman
️️️️
Х. Киньонес
90'
+1
90'
Желтая карточка
A. Al Hussain
Замена
Х. Аль-Монассар
️️️️
К. Пуэртас
87'
81'
Замена
A. Al Hussain
️️️️
А. Посуэло
80'
Замена
А. Аль-Хараджин
️️️️
Н. Аль-Харти
76'
Желтая карточка
А. Посуэло
Желтая карточка
А. Абдулла Азази
75'
Замена
А. Абдулла Азази
️️️️
М. Абулшамат
70'
Замена
М. Касем
️️️️
Т. Аль-Аммар
70'
68'
Замена
А. Посуэло
️️️️
Г. Цимирот
68'
Замена
A. Contreras
️️️️
Х. Аль-Каби
60'
Замена
V. Rangel
️️️️
Ф. Абди
58'
Желтая карточка
К. Смоллинг
45'
+1
Желтая карточка
Г. Цимирот
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Обамеянг
44'
Желтая карточка
Н. Нандес
31'
29'
Желтая карточка
М. Аль-Бакави
ГОЛ! 1:0!
Т. Аль-Аммар
Пас отдал
Х. Киньонес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Кадисия
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Мохаммед Абулшамат
ЦЗ
4
Джехад Такри
ЦЗ
6
Начо
(К)
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
7
Турки Аль-Аммар
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
33
Хулиан Киньонес
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Аль-Фейха
52
Орландо Москера
ВР
25
Фарис Абди
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
(К)
ПЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
31
Ренцо Лопес
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
11
Али Абдулла Азази
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
19
Хайтам Асири
ЦФ
Аль-Фейха
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
4
Сами Аль-Хайбари
ЦЗ
2
Vinicius Rangel
ЦЗ
6
Сауд Зидан
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
6
Ali Al Hussain
ЦП
11
Aldry Contreras
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
4-1-3-2
1
Кастелс
2
Абулшамат
6
Начо
17
Альварес
4
Такри
6
Фернандес
7
Аль-Аммар
8
Нандес
21
Пуэртас
7
Обамеянг
33
Киньонес
4-1-3-1-1
52
Москера
22
Аль-Бакави
25
Абди
6
Смоллинг
2
Аль-Рашиди
60
Аль-Кааби
7
Аль-Харти
59
Цимирот
29
Шукуров
77
Аль-Каби
31
Лопес
7
Аль-Аммар
24
Касем
24
Касем
7
Аль-Аммар
2
Абулшамат
11
Азази
11
Азази
2
Абулшамат
21
Пуэртас
52
Аль-Монассар
52
Аль-Монассар
21
Пуэртас
33
Киньонес
9
9
33
Киньонес
25
Абди
2
2
25
Абди
Посуэло
6
6
Посуэло
77
Аль-Каби
11
11
77
Аль-Каби
59
Цимирот
8
Посуэло
8
Посуэло
59
Цимирот
7
Аль-Харти
8
Аль-Хараджин
8
Аль-Хараджин
7
Аль-Харти
Остались в запасе
Аль-Кадисия
Аль-Фейха
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
4
Сами Аль-Хайбари
ЦЗ
6
Сауд Зидан
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
4
Сами Аль-Хайбари
ЦЗ
6
Сауд Зидан
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Кадисия - Аль-Фейха
2
6
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
4
6
Нарушения
16
12
Офсайды
1
0
Количество передач
541
446
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 5
24.11.2026
Аль-Кадисия
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Гарафа
0 : 5
02.11.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
0 : 6
29.10.2026
Аль-Кадисия
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Кадисия
1 : 1
26.10.2026
Аль-Садд
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Информация о матче
Главный судья:
Claudio Filipe Ruivo Pereira, Portugal
Стадион:
Принц Сауд бин Джалави
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