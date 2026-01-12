13 января в рамках 17 тура Бундеслиги «Гамбург» на своем поле примет «Байер». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева стараются удержаться в середине таблицы, тогда как гости ведут борьбу за места в зоне Лиги чемпионов. Матч представляет интерес с точки зрения результативности, так как обе команды регулярно забивают, но при этом имеют заметные проблемы в обороне.
«Гамбург»
После 16 туров «Гамбург» располагается на 13 месте, набрав 16 очков. Команда не может выиграть в трех последних матчах чемпионата, однако стабильно отличается в атаке и забивает в пяти встречах подряд. При этом оборона остается слабым местом – серия с пропущенными мячами в Бундеслиге насчитывает уже 10 матчей. В последних пяти играх «Гамбург» пропустил 10 голов, что серьезно влияет на результаты.
«Байер»
Леверкузенцы идут четвертыми с 29 очками и продолжают гонку за еврокубки. Несмотря на крупное поражение от «Штутгарта» в прошлом туре, «Байер» сохраняет стабильность в атаке и забивает в трех матчах подряд. Команда уверенно играет на выезде и не проигрывает в пяти из семи последних гостевых встреч, однако в обороне также допускает немало ошибок.
Факты о командах
«Гамбург»
- Забивает в 5 последних матчах Бундеслиги
- Пропускает в 10 матчах подряд
- В среднем 1.40 гола за игру в последних 5 встречах
- В среднем 2.00 пропущенных мяча за матч
«Байер»
- Забивает в 4 последних матчах
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Гамбурга»
- В среднем 1.60 гола за игру в последних 5 матчах
- Пропускает в среднем 1.80 гола за матч
Прогноз на матч «Гамбург» – «Байер»
Обе команды регулярно находят путь к воротам соперников, но при этом нестабильны в защите. «Байер» выглядит более классной командой и имеет хорошие показатели в гостевых матчах, однако «Гамбург» традиционно опасен дома и способен навязать борьбу. В такой ситуации наиболее логичным выглядит ставка на результативный футбол с преимуществом гостей.
Рекомендованные ставки
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
- Победа «Байера» с форой (0) – коэффициент 1.68