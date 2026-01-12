Введите ваш ник на сайте
«Гамбург» – «Байер»: прогноз и ставки на матч 13 января с коэффициентом 1.65

12 января 2026 9:30
Гамбург - Байер
13 янв. 2026, вторник 22:30 | Германия. Бундеслига, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

13 января в рамках 17 тура Бундеслиги «Гамбург» на своем поле примет «Байер». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева стараются удержаться в середине таблицы, тогда как гости ведут борьбу за места в зоне Лиги чемпионов. Матч представляет интерес с точки зрения результативности, так как обе команды регулярно забивают, но при этом имеют заметные проблемы в обороне.

«Гамбург»

После 16 туров «Гамбург» располагается на 13 месте, набрав 16 очков. Команда не может выиграть в трех последних матчах чемпионата, однако стабильно отличается в атаке и забивает в пяти встречах подряд. При этом оборона остается слабым местом – серия с пропущенными мячами в Бундеслиге насчитывает уже 10 матчей. В последних пяти играх «Гамбург» пропустил 10 голов, что серьезно влияет на результаты.

«Байер»

Леверкузенцы идут четвертыми с 29 очками и продолжают гонку за еврокубки. Несмотря на крупное поражение от «Штутгарта» в прошлом туре, «Байер» сохраняет стабильность в атаке и забивает в трех матчах подряд. Команда уверенно играет на выезде и не проигрывает в пяти из семи последних гостевых встреч, однако в обороне также допускает немало ошибок.

Факты о командах

«Гамбург»

  • Забивает в 5 последних матчах Бундеслиги
  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • В среднем 1.40 гола за игру в последних 5 встречах
  • В среднем 2.00 пропущенных мяча за матч

«Байер»

  • Забивает в 4 последних матчах
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Гамбурга»
  • В среднем 1.60 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за матч

Личные встречи
28% (7)
28% (7)
44% (11)
27
Забитых мячей
42
1.08
В среднем за матч
1.68
3:2
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 17 тур
Гамбург
0 : 0
13.01.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 23 тур
Гамбург
1 : 2
17.02.2018
Байер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
3 : 0
24.09.2017
Гамбург
Германия. Бундеслига, 19 тур
Гамбург
1 : 0
03.02.2017
Байер
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
3 : 1
10.09.2016
Гамбург
Германия. Бундеслига, 26 тур
Байер
1 : 0
13.03.2016
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
0 : 0
17.10.2015
Байер
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
4 : 0
04.04.2015
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Гамбург
1 : 0
01.11.2014
Байер
Германия. Бундеслига, 29 тур
Гамбург
2 : 1
04.04.2014
Байер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
5 : 3
09.11.2013
Гамбург
Германия. Бундеслига, 34 тур
Гамбург
0 : 1
18.05.2013
Байер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
3 : 0
15.12.2012
Гамбург
Германия. Бундеслига, 29 тур
Гамбург
1 : 1
08.04.2012
Байер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
2 : 2
05.11.2011
Гамбург
Германия. Бундеслига, 33 тур
Байер
1 : 1
07.05.2011
Гамбург
Германия. Бундеслига, 16 тур
Гамбург
2 : 4
11.12.2010
Байер
Германия. Бундеслига, 26 тур
Байер
4 : 2
14.03.2010
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
0 : 0
17.10.2009
Байер
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
1 : 2
22.02.2009
Гамбург
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург
3 : 2
13.09.2008
Байер
Кубок УЕФА, 1/8 финала
Гамбург
3 : 2
12.03.2008
Байер
Кубок УЕФА, 1/8 финала
Байер
1 : 0
06.03.2008
Гамбург
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер
1 : 1
09.02.2008
Гамбург
Германия. Бундеслига, 2 тур
Гамбург
1 : 0
19.08.2007
Байер
Показать все

Прогноз на матч «Гамбург» – «Байер»

Обе команды регулярно находят путь к воротам соперников, но при этом нестабильны в защите. «Байер» выглядит более классной командой и имеет хорошие показатели в гостевых матчах, однако «Гамбург» традиционно опасен дома и способен навязать борьбу. В такой ситуации наиболее логичным выглядит ставка на результативный футбол с преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.65
  • Победа «Байера» с форой (0) – коэффициент 1.68

1.65
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Байер Гамбург
