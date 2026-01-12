13 января в рамках 17 тура Бундеслиги «Гамбург» на своем поле примет «Байер». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева стараются удержаться в середине таблицы, тогда как гости ведут борьбу за места в зоне Лиги чемпионов. Матч представляет интерес с точки зрения результативности, так как обе команды регулярно забивают, но при этом имеют заметные проблемы в обороне.

«Гамбург»

После 16 туров «Гамбург» располагается на 13 месте, набрав 16 очков. Команда не может выиграть в трех последних матчах чемпионата, однако стабильно отличается в атаке и забивает в пяти встречах подряд. При этом оборона остается слабым местом – серия с пропущенными мячами в Бундеслиге насчитывает уже 10 матчей. В последних пяти играх «Гамбург» пропустил 10 голов, что серьезно влияет на результаты.

«Байер»

Леверкузенцы идут четвертыми с 29 очками и продолжают гонку за еврокубки. Несмотря на крупное поражение от «Штутгарта» в прошлом туре, «Байер» сохраняет стабильность в атаке и забивает в трех матчах подряд. Команда уверенно играет на выезде и не проигрывает в пяти из семи последних гостевых встреч, однако в обороне также допускает немало ошибок.

Факты о командах

«Гамбург»

Забивает в 5 последних матчах Бундеслиги

Пропускает в 10 матчах подряд

В среднем 1.40 гола за игру в последних 5 встречах

В среднем 2.00 пропущенных мяча за матч

«Байер»

Забивает в 4 последних матчах

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Гамбурга»

В среднем 1.60 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 1.80 гола за матч

Прогноз на матч «Гамбург» – «Байер»

Обе команды регулярно находят путь к воротам соперников, но при этом нестабильны в защите. «Байер» выглядит более классной командой и имеет хорошие показатели в гостевых матчах, однако «Гамбург» традиционно опасен дома и способен навязать борьбу. В такой ситуации наиболее логичным выглядит ставка на результативный футбол с преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки