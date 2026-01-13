Введите ваш ник на сайте
«Аль-Шабаб» – «Неом»: прогноз и ставки на матч 14 января 2026 с коэффициентом 1.42

13 января 2026 9:26
Аль-Шабаб - Неом
14 янв. 2026, среда 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.42
Двойной шанс «Неом» (X2)
Сделать ставку

14 января 2026 года в рамках 15 тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» на своем поле сыграет с «Неомом». Матч имеет важное значение прежде всего для хозяев, которые оказались в зоне борьбы за выживание и продолжают терять очки. «Неом», напротив, располагается в середине таблицы и стремится закрепиться в верхней половине, используя нестабильность соперника.

«Аль-Шабаб»

После 13 туров «Аль-Шабаб» набрал всего 8 очков и занимает 16 место. Команда находится в затяжном кризисе, проиграв четыре последних матча чемпионата. Основной проблемой остается оборона – клуб пропускает в 10 матчах подряд, а в последних пяти играх позволил соперникам забить 11 мячей. Атака также не отличается стабильностью: всего 4 гола за тот же период. Даже домашние матчи пока не приносят ожидаемого эффекта, так как ошибки в защите нивелируют редкие удачные действия впереди.

«Неом»

«Неом» после 13 туров имеет 20 очков и занимает 9 позицию. Команда регулярно забивает, отличаясь в 12 из 14 последних матчей, однако и в обороне допускает немало просчетов – пропущено в 11 встречах подряд. В последних пяти играх «Неом» забил 6 голов и пропустил 7, что говорит о достаточно открытом стиле. В гостях коллектив выглядит уверенно и не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей, что добавляет шансов на положительный результат.

Факты о командах

«Аль-Шабаб»

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • В среднем 0.80 забитого гола за игру
  • В среднем 2.20 пропущенного гола за матч

«Неом»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей
  • Забивает в 12 из 14 последних матчей
  • В среднем 1.20 забитого гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за матч

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
2
3
В среднем за матч
2
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Шабаб
3 : 2
14.01.2026
Неом

Прогноз на матч «Аль-Шабаб» – «Неом»

Сравнение текущей формы и статистики говорит в пользу гостей. «Аль-Шабаб» регулярно допускает провалы в обороне и пока не демонстрирует признаков выхода из кризиса. «Неом» более стабилен, чаще забивает и уверенно действует на выезде. При этом хозяева способны отличиться, учитывая проблемы гостей в защите, поэтому матч может получиться результативным. Наиболее логичным вариантом выглядит ставка на положительный исход для «Неома» с учетом возможных голов с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Двойной шанс «Неом» (X2) – коэффициент 1.42
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.42
Двойной шанс «Неом» (X2)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Саудовская Аравия. Премьер-лига Неом Аль-Шабаб
