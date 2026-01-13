14 января 2026 года в рамках 15 тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» на своем поле сыграет с «Неомом». Матч имеет важное значение прежде всего для хозяев, которые оказались в зоне борьбы за выживание и продолжают терять очки. «Неом», напротив, располагается в середине таблицы и стремится закрепиться в верхней половине, используя нестабильность соперника.

«Аль-Шабаб»

После 13 туров «Аль-Шабаб» набрал всего 8 очков и занимает 16 место. Команда находится в затяжном кризисе, проиграв четыре последних матча чемпионата. Основной проблемой остается оборона – клуб пропускает в 10 матчах подряд, а в последних пяти играх позволил соперникам забить 11 мячей. Атака также не отличается стабильностью: всего 4 гола за тот же период. Даже домашние матчи пока не приносят ожидаемого эффекта, так как ошибки в защите нивелируют редкие удачные действия впереди.

«Неом»

«Неом» после 13 туров имеет 20 очков и занимает 9 позицию. Команда регулярно забивает, отличаясь в 12 из 14 последних матчей, однако и в обороне допускает немало просчетов – пропущено в 11 встречах подряд. В последних пяти играх «Неом» забил 6 голов и пропустил 7, что говорит о достаточно открытом стиле. В гостях коллектив выглядит уверенно и не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей, что добавляет шансов на положительный результат.

Факты о командах

«Аль-Шабаб»

Проигрывает в 4 последних матчах

Пропускает в 10 матчах подряд

В среднем 0.80 забитого гола за игру

В среднем 2.20 пропущенного гола за матч

«Неом»

Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей

Забивает в 12 из 14 последних матчей

В среднем 1.20 забитого гола за игру

Пропускает в среднем 1.40 гола за матч

Прогноз на матч «Аль-Шабаб» – «Неом»

Сравнение текущей формы и статистики говорит в пользу гостей. «Аль-Шабаб» регулярно допускает провалы в обороне и пока не демонстрирует признаков выхода из кризиса. «Неом» более стабилен, чаще забивает и уверенно действует на выезде. При этом хозяева способны отличиться, учитывая проблемы гостей в защите, поэтому матч может получиться результативным. Наиболее логичным вариантом выглядит ставка на положительный исход для «Неома» с учетом возможных голов с обеих сторон.

Рекомендованные ставки