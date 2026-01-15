Введите ваш ник на сайте
«ПСЖ» – «Лилль»: прогноз и ставки на матч 16 января 2026 с коэффициентом 1.78

15 января 2026 9:26
ПСЖ - Лилль
16 янв. 2026, пятница 23:00 | Франция. Лига 1, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.98
Победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5
Сделать ставку

16 января в Париже состоится центральный матч 18 тура Лиги 1, в котором «ПСЖ» примет «Лилль». Обе команды находятся в верхней части таблицы и сохраняют турнирные амбиции. Парижане ведут борьбу за чемпионство, тогда как гости стараются удержаться в зоне еврокубков. Очная встреча обещает высокий темп и насыщенную борьбу в центре поля.

«ПСЖ»

Команда стабильно набирает очки в чемпионате и отличается самой результативной атакой Лиги 1. «ПСЖ» забивает в каждом из последних матчей турнира, но при этом не всегда действует безошибочно в обороне, регулярно позволяя соперникам создавать моменты. Домашний фактор остается важным преимуществом, так как парижане уверенно контролируют ход игры на своем поле.

«Лилль»

«Лилль» подходит к матчу после неудачного отрезка, в котором команда стала чаще пропускать. При этом гости сохраняют атакующий потенциал и стабильно находят свои шансы у ворот соперников, в том числе в играх против топ-клубов. История личных встреч подтверждает, что «Лилль» способен навязать борьбу даже в Париже.

Факты о командах

«ПСЖ»

  • 3 победы подряд в Лиге 1
  • В среднем 1.80 забито и 1.00 пропущено за последние 5 матчей
  • Забивает в 9 последних очных встречах с «Лиллем»

«Лилль»

  • В среднем 1.20 забито и 1.60 пропущено за последние 5 матчей
  • Забивает в 11 последних матчах против «ПСЖ»
  • Пропускает в большинстве выездных игр

Личные встречи
58% (25)
28% (12)
14% (6)
80
Забитых мячей
38
1.86
В среднем за матч
0.88
7:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:7
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
05.10.2025
ПСЖ
Франция. Лига 1, 24 тур
ПСЖ
4 : 1
01.03.2025
Лилль
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1 : 3
01.09.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
3 : 1
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1 : 1
17.12.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 24 тур
ПСЖ
4 : 3
19.02.2023
Лилль
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1 : 7
21.08.2022
ПСЖ
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
1 : 5
06.02.2022
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 1
29.10.2021
Лилль
Суперкубок Франции, Финал
Лилль
1 : 0
01.08.2021
ПСЖ
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
0 : 1
03.04.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/8 финала
ПСЖ
3 : 0
17.03.2021
Лилль
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
0 : 0
20.12.2020
ПСЖ
Франция. Лига 1, 21 тур
Лилль
0 : 2
26.01.2020
ПСЖ
Франция. Лига 1, 14 тур
ПСЖ
2 : 0
22.11.2019
Лилль
Франция. Лига 1, 32 тур
Лилль
5 : 1
14.04.2019
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 1
02.11.2018
Лилль
Франция. Лига 1, 24 тур
Лилль
0 : 3
03.02.2018
ПСЖ
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
3 : 1
09.12.2017
Лилль
Франция. Лига 1, 24 тур
ПСЖ
2 : 1
07.02.2017
Лилль
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
ПСЖ
3 : 1
14.12.2016
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
28.10.2016
ПСЖ
Франция. Кубок лиги, Финал
ПСЖ
2 : 1
23.04.2016
Лилль
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
0 : 0
13.02.2016
Лилль
Франция. Лига 1, 1 тур
Лилль
0 : 1
07.08.2015
ПСЖ
Франция. Лига 1, 34 тур
ПСЖ
6 : 1
25.04.2015
Лилль
Франция. Кубок Лиги, 1/2 финала
Лилль
0 : 1
03.02.2015
ПСЖ
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
1 : 1
03.12.2014
ПСЖ
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
1 : 3
10.05.2014
ПСЖ
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
2 : 2
22.12.2013
Лилль
Франция. Лига 1, 22 тур
ПСЖ
1 : 0
27.01.2013
Лилль
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
1 : 2
02.09.2012
ПСЖ
Франция. Лига 1, 34 тур
Лилль
2 : 1
29.04.2012
ПСЖ
Франция. Лига 1, 18 тур
ПСЖ
0 : 0
18.12.2011
Лилль
Франция. Лига 1, 37 тур
ПСЖ
2 : 2
21.05.2011
Лилль
Франция. Кубок, Финал
ПСЖ
0 : 1
14.05.2011
Лилль
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
0 : 0
15.08.2010
ПСЖ
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
3 : 1
16.01.2010
ПСЖ
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
3 : 0
30.08.2009
Лилль
Франция. Лига 1, 31 тур
Лилль
0 : 0
12.04.2009
ПСЖ
Франция. Лига 1, 13 тур
ПСЖ
1 : 0
09.11.2008
Лилль
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
0 : 0
26.01.2008
ПСЖ
Франция. Лига 1, 5 тур
ПСЖ
1 : 1
26.08.2007
Лилль
Показать все

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Лилль»

Матч обещает быть результативным: обе команды регулярно забивают, а очные встречи часто проходят с обменом голами. «ПСЖ» выглядит фаворитом за счет класса и домашнего поля, однако оборона хозяев вряд ли отыграет на ноль. Оптимальными выглядят ставки на победу парижан и общий тотал.

Рекомендованные ставки

  • Победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.98
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85

1.98
Победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Лилль ПСЖ
