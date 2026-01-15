16 января в Париже состоится центральный матч 18 тура Лиги 1, в котором «ПСЖ» примет «Лилль». Обе команды находятся в верхней части таблицы и сохраняют турнирные амбиции. Парижане ведут борьбу за чемпионство, тогда как гости стараются удержаться в зоне еврокубков. Очная встреча обещает высокий темп и насыщенную борьбу в центре поля.

«ПСЖ»

Команда стабильно набирает очки в чемпионате и отличается самой результативной атакой Лиги 1. «ПСЖ» забивает в каждом из последних матчей турнира, но при этом не всегда действует безошибочно в обороне, регулярно позволяя соперникам создавать моменты. Домашний фактор остается важным преимуществом, так как парижане уверенно контролируют ход игры на своем поле.

«Лилль»

«Лилль» подходит к матчу после неудачного отрезка, в котором команда стала чаще пропускать. При этом гости сохраняют атакующий потенциал и стабильно находят свои шансы у ворот соперников, в том числе в играх против топ-клубов. История личных встреч подтверждает, что «Лилль» способен навязать борьбу даже в Париже.

Факты о командах

«ПСЖ»

3 победы подряд в Лиге 1

В среднем 1.80 забито и 1.00 пропущено за последние 5 матчей

Забивает в 9 последних очных встречах с «Лиллем»

«Лилль»

В среднем 1.20 забито и 1.60 пропущено за последние 5 матчей

Забивает в 11 последних матчах против «ПСЖ»

Пропускает в большинстве выездных игр

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Лилль»

Матч обещает быть результативным: обе команды регулярно забивают, а очные встречи часто проходят с обменом голами. «ПСЖ» выглядит фаворитом за счет класса и домашнего поля, однако оборона хозяев вряд ли отыграет на ноль. Оптимальными выглядят ставки на победу парижан и общий тотал.

Рекомендованные ставки