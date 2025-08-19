Введите ваш ник на сайте
«Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.72

19 августа 2025 10:39
Машук-КМВ - Спартак-Нальчик
20 авг. 2025, среда 17:00 | Россия. Кубок, 2 раунд
1.72
Победа «Машук-КМВ»
В рамках второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Машук-КМВ» примет на своeм поле «Спартак-Нальчик». Обе команды находятся на разных отрезках своей формы: одни демонстрируют стабильность, другие – испытывают очевидные сложности. В кубковом формате любая серия может сыграть ключевую роль, особенно когда речь идeт о командах из одной лиги.

«Машук-КМВ»

Команда уверенно проходит сезон: в последних пяти матчах «Машук-КМВ» пропустил всего трижды и отметился пятью голами. Особенно важно, что коллектив не проигрывает в 15 играх подряд, включая как домашние, так и выездные встречи. Даже несмотря на плотный график, «Машук-КМВ» демонстрирует надeжную игру в обороне – лишь 0.60 пропущенного мяча в среднем за матч в последних встречах. В нападении нет всплесков, но стабильность сохраняется: в среднем 1 гол за игру. В текущей стадии Кубка России мотивация на продолжение успешной серии будет крайне высокой.

«Спартак-Нальчик»

Команда переживает затяжной кризис: восемь матчей без побед, при этом в каждом из последних 12 поединков «Спартак Нальчик» неизменно пропускает. Только три гола в пяти матчах указывают на проблемы в атаке, а 9 пропущенных за этот же отрезок – на очевидную уязвимость обороны. Последние результаты лишь подчeркивают спад: разгром 0:4 от «Ангушта», поражение от «Легиона» и ничьи с «Кубанью Холдинг» и «Сочи-2». Кубковая игра в Пятигорске станет новым испытанием для команды, но предпосылок к развороту формы пока немного.

Факты о командах

«Машук-КМВ»

  • Не проигрывает в 15 последних матчах.
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч в последних 5 играх.

«Спартак-Нальчик»

  • Не выигрывает в 8 последних матчах.
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.
  • Пропускает в 12 матчах подряд.
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру.

Прогноз на матч

Форма «Машука-КМВ» указывает на стабильность, надeжность в обороне и организованность. У «Спартака-Нальчик» всe наоборот – серия без побед, системные проблемы в обороне и падение результативности. При этом, несмотря на положительную статистику личных встреч у гостей, текущая форма обоих коллективов даeт основания считать фаворитом именно «Машук-КМВ». Команда в хорошей игровой тонусе, регулярно набирает очки и демонстрирует более надeжную игру как в атаке, так и в защите.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Машук-КМВ» – коэффициент 1.72
  • Обе забьют – нет – коэффициент 1.64

1.72
Победа «Машук-КМВ»
Автор: Ланьков Роман
Россия. Кубок Спартак-Нальчик Машук-КМВ
