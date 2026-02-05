6 февраля в рамках 21 тура чемпионата Саудовской Аравии «Неом» на своем поле примет «Аль-Рияд». Команды подходят к матчу с разными турнирными задачами: хозяева стремятся закрепиться в верхней половине таблицы, тогда как гости продолжают борьбу за выживание. Исход встречи во многом будет зависеть от того, сможет ли «Аль-Рияд» прервать затяжную серию без побед и улучшить игру в обороне.
«Неом»
После 19 туров «Неом» набрал 25 очков и занимает 9 место в таблице. Команда действует нестабильно, чередуя уверенные победы с неудачными матчами против фаворитов. В последних пяти играх «Неом» забил 5 мячей и пропустил 6, что отражает средний баланс между атакой и обороной. Дома команда способна навязывать борьбу соперникам из нижней части таблицы и регулярно находит свои моменты впереди. При этом «Неом» забивает в трех последних очных матчах против «Аль-Рияда», что добавляет уверенности перед этой встречей.
«Аль-Рияд»
«Аль-Рияд» после 19 туров имеет лишь 12 очков и располагается на 16 месте. Команда не может выиграть в 14 последних матчах лиги и пропускает в 13 турах подряд. В последних пяти встречах гости забили 5 голов, но пропустили 8, что подтверждает серьезные проблемы в обороне. Несмотря на это, «Аль-Рияд» регулярно отличается забитыми мячами и забивал в 6 из 8 последних матчей, а также в пяти подряд встречах против «Неома». Это позволяет рассчитывать как минимум на гол даже в сложном выездном матче.
Факты о командах
«Неом»
- Забивает в 3 последних матчах против «Аль-Рияда»
- В среднем пропускает 1.20 гола за игру
- В последних 5 матчах забивает в среднем 1.00 гол
«Аль-Рияд»
- Не выигрывает в 14 последних матчах
- Пропускает в 14 турах подряд
- В среднем пропускает 1.60 гола за игру
- Забивает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз на матч «Неом» – «Аль-Рияд»
«Неом» выглядит более сбалансированной командой и имеет преимущество за счет домашнего поля и более надежной структуры игры. «Аль-Рияд» продолжает испытывать трудности с результатами, однако его способность регулярно забивать позволяет ожидать упорного матча. Наиболее логичным вариантом выглядит победа хозяев при обмене голами или с ограниченным общим тоталом.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Неома» – коэффициент 1.55
- Тотал больше 2.0 голов – коэффициент 1.85