«Аталанта» – «Ювентус»: прогноз и ставки на матч 5 февраля 2026 с коэффициентом 1.80

04 февраля 2026 8:57
Аталанта - Ювентус
05 февр. 2026, четверг 23:00 | Италия. Кубок, 1/4 финала
1.80
Победа «Ювентуса» с форой (0)
5 февраля в рамках 1/4 финала Кубка Италии состоится принципиальное противостояние, в котором «Аталанта» на своем поле примет «Ювентус». Обе команды подходят к этой стадии турнира в неплохой форме, но с разными акцентами в игре. «Аталанта» традиционно делает ставку на интенсивный футбол и активную атаку, тогда как «Ювентус» в текущем сезоне выделяется надежной обороной и прагматичным стилем, особенно в матчах на вылет.

«Аталанта»

«Аталанта» в последних пяти матчах забила 7 голов, пропустив при этом 5 мячей. Средний показатель результативности команды составляет 1.40 гола за игру, а в обороне коллектив пропускает около одного мяча за матч. В недавних встречах бергамаски выглядели нестабильно: ничья с «Комо», поражение в Лиге чемпионов и уверенная победа над «Пармой» показывают, что команда способна как доминировать, так и терять концентрацию. Важно отметить, что «Аталанта» забивает в четырех последних матчах против «Ювентуса», что говорит о способности находить моменты даже против организованной обороны соперника.

«Ювентус»

«Ювентус» подходит к четвертьфиналу в более сбалансированном состоянии. В последних пяти матчах туринцы забили 9 голов и пропустили всего 2, что дает средний показатель 0.40 пропущенного мяча за игру. Команда не проигрывает в 11 из 13 последних матчей, а против «Аталанты» успешно выступает на дистанции – «Ювентус» не уступал в 10 из 12 последних очных встреч. Туринцы забивают в среднем 1.80 гола за матч и отличаются высокой дисциплиной, что особенно важно в кубковых играх, где цена ошибки максимальна.

Факты о командах

«Аталанта»

  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Забивает в 4 последних матчах против «Ювентуса»
  • Нестабильна по результатам в последних турах

«Ювентус»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей против «Аталанты»
  • Не проигрывает «Аталанте» в 10 из 12 последних очных встреч

Прогноз на матч «Аталанта» – «Ювентус»

С учетом текущей формы и статистики очных встреч можно ожидать напряженный и тактически выверенный матч. «Аталанта» будет стремиться навязать высокий темп и использовать фактор домашнего поля, однако «Ювентус» выглядит более устойчивым и надежным, особенно в обороне. Кубковый формат располагает к осторожному началу, поэтому встреча вряд ли получится сверхрезультативной, но шансы на голы с обеих сторон остаются.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ювентуса» с форой (0) – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

1.80
Победа «Ювентуса» с форой (0)
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Кубок Ювентус Аталанта
