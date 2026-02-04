5 февраля в рамках 1/4 финала Кубка Италии состоится принципиальное противостояние, в котором «Аталанта» на своем поле примет «Ювентус». Обе команды подходят к этой стадии турнира в неплохой форме, но с разными акцентами в игре. «Аталанта» традиционно делает ставку на интенсивный футбол и активную атаку, тогда как «Ювентус» в текущем сезоне выделяется надежной обороной и прагматичным стилем, особенно в матчах на вылет.

«Аталанта»

«Аталанта» в последних пяти матчах забила 7 голов, пропустив при этом 5 мячей. Средний показатель результативности команды составляет 1.40 гола за игру, а в обороне коллектив пропускает около одного мяча за матч. В недавних встречах бергамаски выглядели нестабильно: ничья с «Комо», поражение в Лиге чемпионов и уверенная победа над «Пармой» показывают, что команда способна как доминировать, так и терять концентрацию. Важно отметить, что «Аталанта» забивает в четырех последних матчах против «Ювентуса», что говорит о способности находить моменты даже против организованной обороны соперника.

«Ювентус»

«Ювентус» подходит к четвертьфиналу в более сбалансированном состоянии. В последних пяти матчах туринцы забили 9 голов и пропустили всего 2, что дает средний показатель 0.40 пропущенного мяча за игру. Команда не проигрывает в 11 из 13 последних матчей, а против «Аталанты» успешно выступает на дистанции – «Ювентус» не уступал в 10 из 12 последних очных встреч. Туринцы забивают в среднем 1.80 гола за матч и отличаются высокой дисциплиной, что особенно важно в кубковых играх, где цена ошибки максимальна.

Факты о командах

«Аталанта»

Забивает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Забивает в 4 последних матчах против «Ювентуса»

Нестабильна по результатам в последних турах

«Ювентус»

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Забивает в 5 из 7 последних матчей против «Аталанты»

Не проигрывает «Аталанте» в 10 из 12 последних очных встреч

Прогноз на матч «Аталанта» – «Ювентус»

С учетом текущей формы и статистики очных встреч можно ожидать напряженный и тактически выверенный матч. «Аталанта» будет стремиться навязать высокий темп и использовать фактор домашнего поля, однако «Ювентус» выглядит более устойчивым и надежным, особенно в обороне. Кубковый формат располагает к осторожному началу, поэтому встреча вряд ли получится сверхрезультативной, но шансы на голы с обеих сторон остаются.

Рекомендованные ставки: