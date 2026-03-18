«Сантос» – «Интернасьонал»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.60

18 марта 2026 9:00
Сантос - Интернасьонал
19 мар. 2026, четверг 03:30 | Бразилия. Серия А, 7 тур
1.60
Фора «Сантоса» (0)
19 марта в 7-м туре бразильской Серии А «Сантос» примет «Интернасьонал». Это противостояние команды из середины таблицы, имеющей мощную домашнюю форму и мощную атаку, и безнадежного аутсайдера, замыкающего турнирную таблицу и переживающего катастрофический кризис.

«Сантос»

Хозяева занимают 14-е место, но находятся в неплохой форме, не проигрывая в 3 последних матчах и в 12 последних домашних. Команда демонстрирует мощную атаку: 2.40 гола в среднем за последние 5 игр (12 мячей) и забивает в 8 последних матчах. Габриэл Барбоза с 7 голами – лидер атак. Оборона «Сантоса» нестабильна – пропуски в 4 последних матчах и 1.20 пропуска в среднем. Важное преимущество – хозяева не проигрывают «Интернасьоналу» в 5 из 7 последних домашних встреч.

«Интернасьонал»

Гости занимают последнее, 20-е место и переживают катастрофический кризис, не выигрывая в 5 последних матчах и пропуская в 13 последних подряд. Команда демонстрирует ужасающую атаку – всего 0.40 гола в среднем за последние 5 игр (2 мяча) и нестабильную оборону – 1.40 пропуска в среднем. Рафаэль Борре с 6 голами – лидер атак. «Интернасьонал» пропускает в 5 последних матчах и выглядит безнадежно.

Факты о командах

«Сантос»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах.
  • Не проигрывает в 12 последних домашних матчах.
  • Забивает в 8 последних матчах (2.40 в среднем).
  • Пропускает в 4 последних матчах (1.20 в среднем).
  • 14-е место в турнире (6 очков).

«Интернасьонал»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах.
  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру.
  • Пропускает в 5 последних матчах (1.40 в среднем).
  • 20-е место в турнире (2 очка).

Прогноз на матч «Сантос» – «Интернасьонал»

«Сантос» имеет колоссальное преимущество в форме и атаке. «Интернасьонал» переживает катастрофический кризис и практически не забивает. Учитывая, что хозяева мощно атакуют и играют дома, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Сантоса» с разницей в 2 и более мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Сантоса» (0) – коэффициент 1.60.

Автор: Рассказов Михаил
Бразилия. Серия А Интернасьонал Сантос
