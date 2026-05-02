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«Чайка» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.72

02 мая 2026 11:50
Чайка - Торпедо
03 мая 2026, воскресенье 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 32 тур
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1.72
Победа «Чайки» с форой +1
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Третьего мая 2026 года в 18:00 по Москве состоится поединок 32-го тура Первой лиги России. Скромной «Чайке» предстоит матч-ап со столичным «Торпедо».

«Чайка»

«Чайка» провалила сезон и команду из Ростовской области ждет вылет из Первой лиги (если по традиции не случится истории с «неудавшейся заменой»). Впрочем, команду Дмитрия Комбарова сложно назвать мальчиками для битья. Лишнее тому доказательство – недавний матч с «Факелом», где неожиданно пал лидер дивизиона.

Последние три игры:

  • КАМАЗ – Чайка 2:1
  • Волга – Чайка 2:1
  • Чайка – Факел 2:0

«Торпедо»

«Автозаводцы» были претендентами на возвращение в РПЛ, однако не в последнюю очередь команду подкосили нехорошие истории, связанные с деятельностью высшего руководства клуба. Стало быть, с повышением в классе придется повременить. Как минимум до следующей кампании.

Последние три игры:

  • Торпедо – Факел 2:2
  • Урал – Торпедо 2:0
  • Торпедо – КАМАЗ 2:0

Очные встречи

  • Торпедо – Чайка 3:2
  • Чайка – Торпедо 2:1
  • Торпедо – Чайка 1:1

Прогноз на матч «Чайка» – «Торпедо»

«Торпедо» располагает более качественным ростером, но у команды из Москвы не осталось турнирной мотивации на последние туры. «Чайка», которой тоже давно ничего не нужно, получает возможность напоследок громко хлопнуть дверью. Ожидаем, что подопечные Дмитрия Комбарова дадут бой фавориту на нейтральном поле в Подольске.

Прогноз: победа «Чайки» с форой +1, коэффициент – 1,72. Прогноз на счет – 1:1/1:2.

1.72
Победа «Чайки» с форой +1
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига Торпедо Чайка
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