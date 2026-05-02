Третьего мая 2026 года в 18:00 по Москве состоится поединок 32-го тура Первой лиги России. Лидер турнира и главный претендент на место в РПЛ «Факел» будет принимать «Енисей».

«Факел»

Воронежцы выдали череду плохих результатов и уже не выглядят очевидными фаворитами на итоговое первое место в таблице. К тренеру Олегу Василенко возникло немало вопросов и теперь «Факелу» крайне необходимо возвращаться на путь побед, особенно учитывая тот факт, что в предстоящем туре прямой конкурент за лидерство («Родина») играет против одного из аутсайдеров.

Последние три игры:

Торпедо – Факел 2:2

Факел – Шинник 2:2

Чайка – Факел 2:0

«Енисей»

Команда из Красноярска преобразилась после назначения многоопытного Сергея Ташуева. Проблема в том, что тренерская рокировка состоялась поздновато. «Енисей» показывает отменные результаты, но слишком многое было упущено ранее. План по возвращению в РПЛ, вероятно, придется перенести на сезон 2026/2027.

Последние три игры:

Енисей – Нефтехимик 2:0

Сокол – Енисей 0:4

Енисей – Челябинск 3:0

Очные встречи

Енисей – Факел 1:1

Факел – Енисей 2:0

Енисей – Факел 0:1

Прогноз на матч «Факел» – «Енисей»

«Енисей» по-взрослому прибавил в последних турах, тогда как у «Факела» в самый неподходящий момент наметился спад. Хозяева будут идти вперед – пора справиться с черной полосой, но и гости из Красноярска не останутся в стороне и наверняка создадут не один, и не два хороших момента распечатать ворота соперника.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 2,22. Прогноз на счет – 2:1.