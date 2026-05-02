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3 мая в 34-м туре Примеры сыграют «Хетафе» и «Райо Вальекано». Игра в Хетафе начнется в 17:15 (мск).

«Хетафе»

У Пепе Бордаласа – уникальная команда. Меньше «Хетафе» (28 голов) в этом сезоне забил только последний «Овьедо» (26), но клуб из пригорода Мадрида занимает 6-е место. Секрет, конечно же, в блестящей обороне, которая пропустила 34 гола – меньше только у «Барсы» и «Реала».

Последние результаты:

25.04.26 «Хетафе» – «Барселона» – 0:2;

22.04.26 «Реал Сосьедад» – «Хетафе» – 0:1;

13.04.26 «Леванте» – «Хетафе» – 1:0.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» играет в Мадриде между матчами со «Страсбуром» в Лиге конференций – разумеется, предпочтение отдадут еврокубкам. Подопечные Иньиго Переса также не блещут результативностью – 33 забитых (меньше только у «Овьедо» и «Хетафе»).

Предыдущие результаты:

30.04.26 «РВ» – «Страсбур» – 1:0;

26.04.26 «РВ» – «Реал Сосьедад» – 3:3;

23.04.26 «РВ» – «Эспаньол» – 1:0.

Очные встречи

02.01.26 «РВ» – «Хетафе» – 1:1;

02.05.25 «РВ» – «Хетафе» – 1:0;

24.08.24 «Хетафе» – «РВ» – 0:0.

Прогноз на матч «Хетафе» – «Райо Вальекано»

Встречаются команды, входящие в топ-3 с конца по забитым мячам. Очевидно, что голевой феерии ждать не приходится.