02 мая 2026 12:52
Хетафе - Райо Вальекано
03 мая 2026, воскресенье 17:15 | Испания. Примера, 34 турПерейти в онлайн матча
3 мая в 34-м туре Примеры сыграют «Хетафе» и «Райо Вальекано». Игра в Хетафе начнется в 17:15 (мск).
«Хетафе»
У Пепе Бордаласа – уникальная команда. Меньше «Хетафе» (28 голов) в этом сезоне забил только последний «Овьедо» (26), но клуб из пригорода Мадрида занимает 6-е место. Секрет, конечно же, в блестящей обороне, которая пропустила 34 гола – меньше только у «Барсы» и «Реала».
Последние результаты:
- 25.04.26 «Хетафе» – «Барселона» – 0:2;
- 22.04.26 «Реал Сосьедад» – «Хетафе» – 0:1;
- 13.04.26 «Леванте» – «Хетафе» – 1:0.
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» играет в Мадриде между матчами со «Страсбуром» в Лиге конференций – разумеется, предпочтение отдадут еврокубкам. Подопечные Иньиго Переса также не блещут результативностью – 33 забитых (меньше только у «Овьедо» и «Хетафе»).
Предыдущие результаты:
- 30.04.26 «РВ» – «Страсбур» – 1:0;
- 26.04.26 «РВ» – «Реал Сосьедад» – 3:3;
- 23.04.26 «РВ» – «Эспаньол» – 1:0.
Очные встречи
- 02.01.26 «РВ» – «Хетафе» – 1:1;
- 02.05.25 «РВ» – «Хетафе» – 1:0;
- 24.08.24 «Хетафе» – «РВ» – 0:0.
Прогноз на матч «Хетафе» – «Райо Вальекано»
Встречаются команды, входящие в топ-3 с конца по забитым мячам. Очевидно, что голевой феерии ждать не приходится.
- Прогноз – ТМ (2,5) с кф. 1.53.
- Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 5.00.