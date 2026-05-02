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«Хетафе» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.53

02 мая 2026 12:52
Хетафе - Райо Вальекано
03 мая 2026, воскресенье 17:15 | Испания. Примера, 34 тур
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1.53
ТМ (2,5)
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3 мая в 34-м туре Примеры сыграют «Хетафе» и «Райо Вальекано». Игра в Хетафе начнется в 17:15 (мск).

«Хетафе»

У Пепе Бордаласа – уникальная команда. Меньше «Хетафе» (28 голов) в этом сезоне забил только последний «Овьедо» (26), но клуб из пригорода Мадрида занимает 6-е место. Секрет, конечно же, в блестящей обороне, которая пропустила 34 гола – меньше только у «Барсы» и «Реала».

Последние результаты:

  • 25.04.26 «Хетафе» – «Барселона» – 0:2;
  • 22.04.26 «Реал Сосьедад» – «Хетафе» – 0:1;
  • 13.04.26 «Леванте» – «Хетафе» – 1:0.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» играет в Мадриде между матчами со «Страсбуром» в Лиге конференций – разумеется, предпочтение отдадут еврокубкам. Подопечные Иньиго Переса также не блещут результативностью – 33 забитых (меньше только у «Овьедо» и «Хетафе»).

Предыдущие результаты:

  • 30.04.26 «РВ» – «Страсбур» – 1:0;
  • 26.04.26 «РВ» – «Реал Сосьедад» – 3:3;
  • 23.04.26 «РВ» – «Эспаньол» – 1:0.

Очные встречи

  • 02.01.26 «РВ» – «Хетафе» – 1:1;
  • 02.05.25 «РВ» – «Хетафе» – 1:0;
  • 24.08.24 «Хетафе» – «РВ» – 0:0.

Прогноз на матч «Хетафе» – «Райо Вальекано»

Встречаются команды, входящие в топ-3 с конца по забитым мячам. Очевидно, что голевой феерии ждать не приходится.

  • Прогноз – ТМ (2,5) с кф. 1.53.
  • Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 5.00.

1.53
ТМ (2,5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Райо Вальекано Хетафе
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