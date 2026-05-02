3 мая на стадионе «Аббе-Дешам» в Осере состоится матч 32-го тура французской Лиги 1, в котором «Осер» примет «Анжер». Встреча соседей по нижней части турнирной таблицы имеет важное значение в борьбе за выживание. Обе команды переживают непростой отрезок и отчаянно нуждаются в очках.

«Осер»

Бургундцы подходят к матчу после гостевого поражения от «Лиона» (2:3) и не могут одержать победу на протяжении четырeх последних туров. Команда демонстрирует неплохую результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Лассине Синайоко с 8 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром. «Осер» пропускает в среднем 1.20 гола за игру и находится в зоне стыковых матчей.

«Анжер»

Гости подходят к матчу после разгромного поражения от «ПСЖ» (0:3) и не могут одержать победу на протяжении шести последних туров. Команда пропускает в трeх последних матчах и имеет худшую оборону среди всех команд лиги в последних турах – 11 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.20 гола за матч. Проспер Питер с 5 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром. «Анжер» демонстрирует удручающую результативность – 3 гола в пяти последних играх.

Факты о командах

«Осер»

Не может выиграть в 4 последних матчах Лиги 1

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Проиграл 2 последних очных матча против «Анжера»

Пропускает в 2 последних очных матчах против «Анжера»

«Анжер»

Не может выиграть в 6 последних матчах Лиги 1

Пропускает в 3 последних матчах Лиги 1

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.20 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру

Победа в 2 последних очных матчах против «Осера»

Прогноз на матч «Осер» – «Анжер»

«Осер» имеет преимущество домашнего поля и демонстрирует лучшую результативность. «Анжер» пропускает в огромных количествах и практически не забивает. Несмотря на то что гости выиграли два последних очных матча, текущая форма «Анжера» выглядит удручающе. Ожидаем, что хозяева сумеют одержать победу.

Рекомендованные ставки