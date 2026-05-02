3 мая на стадионе «Кажимукан» в Шымкенте состоится матч 8-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Ордабасы» примет «Актобе». Встреча одного из лидеров чемпионата и крепкого середняка обещает быть интересной. Хозяева демонстрируют впечатляющую результативность, а гости имеют уникальное историческое преимущество.

«Ордабасы»

Шымкентцы подходят к матчу после гостевой победы над «Кызыл-Жаром» (1:2) и не проигрывают на протяжении 9 последних матчей Премьер-лиги. Команда является самой результативной в лиге – 12 голов в 7 турах, а в пяти последних играх забила 12 мячей. «Ордабасы» стабильно забивает в 10 последних турах и одержал три победы подряд во всех турнирах. Команда играет вничью в четырeх последних очных матчах против «Актобе».

«Актобе»

Гости подходят к матчу после домашней победы над «Иртышом» (1:0) и демонстрируют образцовую игру в обороне – всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Артур Шушеначев с 4 голами в 11 матчах является лучшим бомбардиром. «Актобе» не проигрывает в 11 последних матчах против «Ордабасы» и в 5 из 7 последних встреч во всех турнирах.

Факты о командах

«Ордабасы»

Не проигрывает в 9 последних матчах Премьер-лиги

Забивает в 10 последних матчах Премьер-лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру

Играет вничью в 4 последних очных матчах против «Актобе»

Пропускает в 4 последних матчах Премьер-лиги

«Актобе»

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Не проигрывает в 11 последних матчах против «Ордабасы»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Победа в последнем матче над «Иртышом» (1:0)

Прогноз на матч «Ордабасы» – «Актобе»

«Ордабасы» демонстрирует впечатляющую результативность и не проигрывает 9 матчей подряд. «Актобе» имеет уникальное историческое преимущество и не проигрывает в 11 последних очных матчах. Команды часто играют вничью в очных встречах. Ожидаем напряжeнный футбол.

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