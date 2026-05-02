3 мая на стадионе «Кажимукан» в Шымкенте состоится матч 8-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Ордабасы» примет «Актобе». Встреча одного из лидеров чемпионата и крепкого середняка обещает быть интересной. Хозяева демонстрируют впечатляющую результативность, а гости имеют уникальное историческое преимущество.
«Ордабасы»
Шымкентцы подходят к матчу после гостевой победы над «Кызыл-Жаром» (1:2) и не проигрывают на протяжении 9 последних матчей Премьер-лиги. Команда является самой результативной в лиге – 12 голов в 7 турах, а в пяти последних играх забила 12 мячей. «Ордабасы» стабильно забивает в 10 последних турах и одержал три победы подряд во всех турнирах. Команда играет вничью в четырeх последних очных матчах против «Актобе».
«Актобе»
Гости подходят к матчу после домашней победы над «Иртышом» (1:0) и демонстрируют образцовую игру в обороне – всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Артур Шушеначев с 4 голами в 11 матчах является лучшим бомбардиром. «Актобе» не проигрывает в 11 последних матчах против «Ордабасы» и в 5 из 7 последних встреч во всех турнирах.
Факты о командах
«Ордабасы»
- Не проигрывает в 9 последних матчах Премьер-лиги
- Забивает в 10 последних матчах Премьер-лиги
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру
- Играет вничью в 4 последних очных матчах против «Актобе»
- Пропускает в 4 последних матчах Премьер-лиги
«Актобе»
- В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола за игру
- Не проигрывает в 11 последних матчах против «Ордабасы»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- Забивает в 6 из 8 последних матчей
- Победа в последнем матче над «Иртышом» (1:0)
Прогноз на матч «Ордабасы» – «Актобе»
«Ордабасы» демонстрирует впечатляющую результативность и не проигрывает 9 матчей подряд. «Актобе» имеет уникальное историческое преимущество и не проигрывает в 11 последних очных матчах. Команды часто играют вничью в очных встречах. Ожидаем напряжeнный футбол.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – да – коэффициент 1.70
- Победа «Ордабасы» с форой (0)