«Атлетико Паранаэнсе» – «Крузейро»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.25

18 марта 2026 9:17
Атлетико Паранаэнсе - Крузейро
19 мар. 2026, четверг 01:30 | Бразилия. Серия А, 7 тур
3.25
Ничья
19 марта в 7-м туре бразильской Серии А «Атлетико Паранаэнсе» примет «Крузейро». Это противостояние двух кризисных команд, находящихся в нижней части таблицы. Хозяева имеют историческое преимущество, но переживают серию без побед, гости не могут выиграть в 9 последних матчах.

«Атлетико Паранаэнсе»

Хозяева занимают 10-е место и переживают кризис, не выигрывая в 3 последних матчах и пропуская в 4 подряд. Команда демонстрирует слабую атаку – всего 1.00 гола в среднем за последние 5 игр (5 мячей) и нестабильную оборону – 1.60 пропуска в среднем (8 голов). Chiqueti с 5 голами – лидер атак. Важное преимущество – хозяева не проигрывают «Крузейро» в 6 из 8 последних очных встречах.

«Крузейро»

Гости занимают 19-е место и переживают катастрофический кризис, не выигрывая в 9 последних матчах и пропуская в 9 подряд. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.20 гола в среднем за последние 5 игр) и такую же оборону (1.20 пропуска). Кайо Жорже с 8 голами – лидер атак. «Крузейро» забивает в 10 из 12 последних матчей, но пропускает в каждом.

Факты о командах

«Атлетико Паранаэнсе»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах.
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Пропускает в 4 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Не проигрывает «Крузейро» в 6 из 8 последних встреч.
  • 10-е место в турнире (7 очков).

«Крузейро»

  • Не выигрывает в 9 последних матчах.
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей (1.20 в среднем).
  • Пропускает в 9 последних матчах (1.20 в среднем).
  • 19-е место в турнире (3 очка).

Прогноз на матч «Атлетико Паранаэнсе» – «Крузейро»

Матч двух кризисных команд с равными шансами. «Атлетико Паранаэнсе» имеет историческое преимущество и играет дома. «Крузейро» не может выиграть, но стабильно забивает. Учитывая, что обе команды испытывают проблемы, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с минимальным количеством голов.

Рекомендованные ставки:

  • Ничья – коэффициент 3.25.
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Орлов Максим
Бразилия. Серия А Крузейро Атлетико Паранаэнсе
