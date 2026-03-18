19 марта в 7-м туре бразильской Серии А «Атлетико Паранаэнсе» примет «Крузейро». Это противостояние двух кризисных команд, находящихся в нижней части таблицы. Хозяева имеют историческое преимущество, но переживают серию без побед, гости не могут выиграть в 9 последних матчах.

«Атлетико Паранаэнсе»

Хозяева занимают 10-е место и переживают кризис, не выигрывая в 3 последних матчах и пропуская в 4 подряд. Команда демонстрирует слабую атаку – всего 1.00 гола в среднем за последние 5 игр (5 мячей) и нестабильную оборону – 1.60 пропуска в среднем (8 голов). Chiqueti с 5 голами – лидер атак. Важное преимущество – хозяева не проигрывают «Крузейро» в 6 из 8 последних очных встречах.

«Крузейро»

Гости занимают 19-е место и переживают катастрофический кризис, не выигрывая в 9 последних матчах и пропуская в 9 подряд. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.20 гола в среднем за последние 5 игр) и такую же оборону (1.20 пропуска). Кайо Жорже с 8 голами – лидер атак. «Крузейро» забивает в 10 из 12 последних матчей, но пропускает в каждом.

Факты о командах

«Атлетико Паранаэнсе»

Прогноз на матч «Атлетико Паранаэнсе» – «Крузейро»

Матч двух кризисных команд с равными шансами. «Атлетико Паранаэнсе» имеет историческое преимущество и играет дома. «Крузейро» не может выиграть, но стабильно забивает. Учитывая, что обе команды испытывают проблемы, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с минимальным количеством голов.

