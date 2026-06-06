7 июня 2026 года в 01:00 сборные Бразилии и Египта сыграют в товарищеском матче.

Бразилия

Бразилия – абсолютный фаворит, особенно дома: команда не проигрывает в 12 из 14 последних матчей на своeм поле. Атака пентакампеонов мощная – 2.60 гола в среднем за 5 игр (13 голов в 5 матчах), причeм бразильцы забивают в 11 последних товарищеских матчах подряд и в 7 последних в целом. Оборона пропускает 1.20 в среднем, но бразильцы пропускают в 4 последних матчах. В прошлом матче разгром Панамы (6:2). История встреч с Египтом на стороне хозяев (две победы в двух матчах).

Египет

Египтяне находятся в отличной форме: команда не проигрывает в 5 последних товарищеских матчах и не пропускает в 4 последних. Оборона – каменная стена: 0.20 пропущенных в среднем за 5 игр (1 гол в 5 матчах). В гостях египтяне также сильны: 11 из 12 последних выездных товарищеских матчей без поражений. Атака стабильна – 1.00 гола за игру. В прошлом матче победа над Россией (1:0). Египет – очень неудобный соперник.

Факты о командах

Бразилия

Не проигрывают дома в 12 из 14 матчей

За 5 матчей: 2.60 забито, 1.20 пропущено

Забивают в 11 последних товарищеских матчах

Забивают в 7 последних матчах

Разгром Панамы (6:2)

Египет

5 матчей без поражений в товарищеских встречах

За 5 матчей: 1.00 забито, 0.20 пропущено

4 последних матча без пропущенных

11 из 12 последних гостевых товарищеских матчей без поражений

Победа над Россией (1:0)

Прогноз на матч Бразилия – Египет

Бразилия – явный фаворит, но Египет находится в отличной форме и практически не пропускает. Хозяева обязаны побеждать, но гол от гостей маловероятен. Скорее всего, победа Бразилии с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки