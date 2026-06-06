7 июня 2026 года в 01:00 сборные Бразилии и Египта сыграют в товарищеском матче.
Бразилия
Бразилия – абсолютный фаворит, особенно дома: команда не проигрывает в 12 из 14 последних матчей на своeм поле. Атака пентакампеонов мощная – 2.60 гола в среднем за 5 игр (13 голов в 5 матчах), причeм бразильцы забивают в 11 последних товарищеских матчах подряд и в 7 последних в целом. Оборона пропускает 1.20 в среднем, но бразильцы пропускают в 4 последних матчах. В прошлом матче разгром Панамы (6:2). История встреч с Египтом на стороне хозяев (две победы в двух матчах).
Египет
Египтяне находятся в отличной форме: команда не проигрывает в 5 последних товарищеских матчах и не пропускает в 4 последних. Оборона – каменная стена: 0.20 пропущенных в среднем за 5 игр (1 гол в 5 матчах). В гостях египтяне также сильны: 11 из 12 последних выездных товарищеских матчей без поражений. Атака стабильна – 1.00 гола за игру. В прошлом матче победа над Россией (1:0). Египет – очень неудобный соперник.
Факты о командах
Бразилия
- Не проигрывают дома в 12 из 14 матчей
- За 5 матчей: 2.60 забито, 1.20 пропущено
- Забивают в 11 последних товарищеских матчах
- Забивают в 7 последних матчах
- Разгром Панамы (6:2)
Египет
- 5 матчей без поражений в товарищеских встречах
- За 5 матчей: 1.00 забито, 0.20 пропущено
- 4 последних матча без пропущенных
- 11 из 12 последних гостевых товарищеских матчей без поражений
- Победа над Россией (1:0)
Прогноз на матч Бразилия – Египет
Бразилия – явный фаворит, но Египет находится в отличной форме и практически не пропускает. Хозяева обязаны побеждать, но гол от гостей маловероятен. Скорее всего, победа Бразилии с сухим счeтом.
Рекомендованные ставки
- Победа Бразилии – коэффициент 1.40
- Тотал голов меньше 3.5