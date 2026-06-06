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Аргентина – Гондурас: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.6

06 июня 2026 9:49
Аргентина - Гондурас
07 июн. 2026, воскресенье 03:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.60
Фора (-2) на Аргентину
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7 июня 2026 года в 03:00 сборные Аргентины и Гондураса сыграют в товарищеском матче.

Аргентина

Аргентина – абсолютный фаворит. Команда побеждает в 9 последних товарищеских матчах подряд и в 5 последних в целом. Атака аргентинцев уничтожает соперников – 3.20 гола в среднем за 5 игр (16 голов в 5 матчах), причeм забивают в 5 последних матчах. Оборона – каменная стена: 0.20 пропущенных. В прошлом матче разгром Замбии (5:0). В личных встречах с Гондурасом аргентинцы побеждали в обоих матчах (3:0 и 1:0) и не пропускали.

Гондурас

Гондурас находится в кризисной форме: команда не может выиграть в 7 последних товарищеских матчах. Атака стабильна – 1.00 гола в среднем за 5 игр, забивают в 4 последних матчах. Оборона пропускает 0.80 в среднем, но гондурасцы пропускают в 5 последних матчах. В прошлом матче ничья с Перу (2:2). Гости выглядят обречeнно.

Факты о командах

Аргентина

  • 9 побед подряд в товарищеских матчах
  • За 5 матчей: 3.20 забито, 0.20 пропущено
  • Забивают в 5 последних матчах
  • Разгром Замбии (5:0)
  • 2 победы над Гондурасом с сухим счeтом

Гондурас

  • 7 матчей без побед в товарищеских встречах
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 0.80 пропущено
  • Забивают в 4 последних матчах
  • Пропускают в 5 последних матчах
  • Ничья с Перу (2:2)

Прогноз на матч Аргентина – Гондурас

Аргентина в фантастической форме, с мощнейшей атакой и надeжной обороной. Гондурас не побеждает уже 7 матчей. Хозяева обязаны побеждать с разгромным счeтом. Вопрос лишь в том, сколько голов забьeт чемпион мира.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-2) на Аргентину – коэффициент 1.60
  • Тотал голов больше 2.5

1.60
Фора (-2) на Аргентину
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Товарищеские матчи. Сборные Гондурас Аргентина
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