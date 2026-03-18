«Атлетико Минейро» – «Сан-Паулу»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.95

18 марта 2026 9:24
Атлетико Минейро - Сан-Паулу
19 мар. 2026, четверг 02:00 | Бразилия. Серия А, 7 тур
2.95
Ничья
19 марта в 7-м туре бразильской Серии А «Атлетико Минейро» примет лидера чемпионата «Сан-Паулу». Это противостояние кризисной команды, имеющей мощную домашнюю статистику и историческое преимущество, и гранда, находящегося в отличной форме и штампующего победы.

«Атлетико Минейро»

Хозяева занимают 16-е место и переживают кризис, демонстрируя ужасающую атаку – всего 0.40 гола в среднем за последние 5 игр (2 мяча). Халк с 5 голами – лидер атак. Оборона «Атлетико» относительно надежна – 1.00 пропуска в среднем. Важнейшее преимущество – хозяева не проигрывают «Сан-Паулу» в 11 из 13 последних очных встречах и не проигрывают в 9 последних домашних матчах.

«Сан-Паулу»

«Трехцветные» занимают 1-е место и находятся в феноменальной форме, одержав 4 победы подряд и не проигрывая в 10 из 12 последних матчей. Команда имеет больше всех побед в турнире (5) и демонстрирует мощную атаку: 1.60 гола в среднем за последние 5 игр (8 мячей) и забивает в 15 последних матчах. Хонатан Кальери с 9 голами – лидер атак. Оборона «Сан-Паулу» надежна – всего 0.80 пропуска в среднем.

Факты о командах

«Атлетико Минейро»

  • Не проигрывает в 9 последних домашних матчах.
  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Не проигрывает «Сан-Паулу» в 11 из 13 последних встреч.
  • 16-е место в турнире (5 очков).

«Сан-Паулу»

  • 4 победы подряд.
  • Лидер чемпионата (16 очков).
  • Забивает в 15 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • 1-е место в турнире (16 очков).

Прогноз на матч «Атлетико Минейро» – «Сан-Паулу»

«Атлетико Минейро» сделает ставку на домашние стены и историческое преимущество. «Сан-Паулу» имеет класс выше и мощную атаку. Учитывая, что хозяева практически не забивают, но неуступчивы дома, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с минимальным количеством голов.

Рекомендованные ставки:

  • Ничья – коэффициент 2.95.
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Орлов Максим
Бразилия. Серия А Сан-Паулу Атлетико Минейро
18+
