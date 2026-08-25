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«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027

25 августа 2026 10:57
Волгарь - Спартак-Нальчик
26 авг. 2026, среда 19:00 | Россия. Кубок, 1/8 финала
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2.10
Победа «Волгаря» с форой (-1)
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Матч 3-го раунда Кубка России между астраханским «Волгарeм» и «Спартаком-Нальчик» пройдет 26 августа 2026 года в Астрахани. Хозяева подходят к игре на фоне впечатляющей очной статистики – они выиграли три последних матча у «Спартака-Нальчик» и забивают в восьми последних встречах с этим соперником. Гости, в свою очередь, показывают хорошую атакующую форму, забивая в семи из девяти последних матчей, но их оборона регулярно пропускает – в среднем 2,20 мяча за игру. Кто же продолжит борьбу за трофей – хозяева, которые тотально доминируют над соперником в очных встречах, или гости, которые попытаются прервать эту неудачную серию и удивить фаворита на его поле?

Кто победит в матче

«Волгарь» постарается использовать преимущество своего поля и отличную очную статистику, чтобы пройти в следующий раунд. Команда выиграла три последних матча у «Спартака-Нальчик», а в восьми последних очных встречах неизменно забивает. Домашняя форма хозяев внушает доверие, а оборона действует надeжно – в среднем 0,80 пропущенного мяча за последние пять игр. При этом атака «Волгаря» стабильно приносит 1,20 гола за матч, а команда забивает в пяти из семи последних встреч. В предыдущем раунде Кубка России хозяева уверенно обыграли «Победу Хасавюрт» (2:0), а в чемпионате сыграли вничью с «Сибирью» (2:2) и победили «Динамо Владивосток» (1:0). Психологическое преимущество и надeжная игра в обороне делают «Волгарь» фаворитом.

«Спартак-Нальчик» подходит к матчу с хорошей атакующей формой. Команда забивает в семи из девяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,80 гола. Однако оборона гостей действует крайне нестабильно – в среднем 2,20 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в шести последних матчах. В предыдущем раунде Кубка России «Спартак-Нальчик» прошeл «Аланию» по пенальти (3:3, 4:2), а в чемпионате сыграл вничью с «Зарeй Луганск» (2:2) и уступил «Ростову-2» (0:3). Очная статистика против «Волгаря» складывается не в их пользу – всего три победы в одиннадцати матчах, и в трeх последних встречах они неизменно уступали. Гостям будет сложно прервать эту неудачную серию на поле соперника, который уверенно играет против них.

Итоговый вывод: «Волгарь» является фаворитом благодаря подавляющему преимуществу в очных встречах, надeжной обороне и домашней поддержке. «Спартак-Нальчик» способен забить, но его защита слишком уязвима, а история встреч складывается не в его пользу. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В одиннадцати очных матчах «Волгарь» одержал пять побед, «Спартак-Нальчик» – три, ещe три встречи завершились вничью. При этом хозяева выиграли три последних матча против этого соперника и забивают в восьми последних очных встречах. Текущая форма «Спартака-Нальчика» – стабильные голы, но слабая оборона, тогда как «Волгарь» дома редко проигрывает и уверенно играет против этого соперника. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны пройти в следующий раунд.

Личные встречи
Побед - 6 (60%)
Ничьих - 3 (30%)
Побед - 1 (10%)
24
Забитых мячей
10
2.4
В среднем за матч
1
6:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 5 тур
Волгарь
6 : 0
16.08.2019
Спартак-Нальчик
Самая крупная ничья
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 7 тур
Волгарь
2 : 2
09.09.2018
Спартак-Нальчик
Россия. Кубок, 1/8 финала
Волгарь
3 : 0
26.08.2026
Спартак-Нальчик
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 19 тур
Спартак-Нальчик
0 : 4
14.03.2020
Волгарь
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 5 тур
Волгарь
6 : 0
16.08.2019
Спартак-Нальчик
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 21 тур
Спартак-Нальчик
1 : 2
06.04.2019
Волгарь
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 7 тур
Волгарь
2 : 2
09.09.2018
Спартак-Нальчик
Россия. ФНЛ, 28 тур
Спартак-Нальчик
1 : 2
26.03.2017
Волгарь
Россия. ФНЛ, 10 тур
Волгарь
2 : 1
28.08.2016
Спартак-Нальчик
Россия. Кубок, 1/32 финала
Спартак-Нальчик
2 : 2
26.08.2015
Волгарь
Россия. ФНЛ, 27 тур
Спартак-Нальчик
3 : 1
09.04.2013
Волгарь
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
0 : 0
10.09.2012
Спартак-Нальчик
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
2
Данил Пелих
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
25
Артем Юран
ПЗ
13
Дмитрий Иванов
ПЗ
11
Александр Носов
ЛП
34
Олег Дмитриев
ЦП
5
Михаил Стрельник
ЦП
62
Евгений Ковалевский
ПП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
20
Данил Полубояринов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Спартак-Нальчик
1
Хусей Каркаев
ВР
22
Андемир Гогузоков
ЛЗ
13
Хаким Кадыкоев
ЛЗ
98
Тамерлан Гирзишев
ЛЗ
3
Магомед Пириев
ПЗ
77
Ренат Балкизов
ПЗ
5
Амур Хацуков
ПЗ
8
Алихан Малкандуев
ЛП
97
Алан Хачиров
ПП
9
Сослан Лысенко
ЦФ
10
Магомед Ибрагимов
ЦФ
Главный тренер
Мурат Емкужев
Волгарь
7
Амин Раджабов
ЦЗ
7
Алексей Павлишин
ЦЗ
69
Данил Аносов
ЦЗ
23
Юрий Петровский
ЦЗ
33
Алан Агаев
ЦЗ
Спартак-Нальчик
6
Ислам Пеков
ЦЗ
96
Inaroko Tutov
ЦЗ
17
Адам Черкесов
ЦЗ
11
Ислам Тлупов
ЦЗ
4-4-2
1
Ямпольский
28
Прошкин
25
Юран
2
Пелих
13
Иванов
11
Носов
34
Дмитриев
5
Стрельник
62
Ковалевский
20
Полубояринов
17
Лесников
3-2-2-2
1
Каркаев
77
Балкизов
22
Гогузоков
13
Кадыкоев
5
Хацуков
98
Гирзишев
97
Хачиров
8
Малкандуев
10
Ибрагимов
9
Лысенко
17
Лесников
7
Раджабов
7
Раджабов
17
Лесников
11
Носов
7
Павлишин
7
Павлишин
11
Носов
5
Стрельник
69
Аносов
69
Аносов
5
Стрельник
62
Ковалевский
23
Петровский
23
Петровский
62
Ковалевский
25
Юран
33
Агаев
33
Агаев
25
Юран
77
Балкизов
6
Пеков
6
Пеков
77
Балкизов
97
Хачиров
96
Tutov
96
Tutov
97
Хачиров
8
Малкандуев
17
Черкесов
17
Черкесов
8
Малкандуев
9
Лысенко
11
Тлупов
11
Тлупов
9
Лысенко
Остались в запасе
Волгарь
Спартак-Нальчик
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Мурат Емкужев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Мурат Емкужев

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Волгаря» с разницей как минимум в один мяч. Преимущество в очных встречах, надeжная оборона и домашняя поддержка хозяев, а также слабая защита гостей, которые пропускают в среднем более двух мячей за игру, делают «Волгарь» фаворитом. «Спартак-Нальчик» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление хозяев. Рекомендуемая ставка – победа «Волгаря» с форой (-1) с коэффициентом 2.1. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го раунда Кубка России между «Волгарeм» и «Спартаком-Нальчик» состоится 26 августа 2026 года в Астрахани и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть онлайн.

2.10
Победа «Волгаря» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. Кубок Спартак-Нальчик Волгарь
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