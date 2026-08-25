Матч 3-го раунда Кубка России между астраханским «Волгарeм» и «Спартаком-Нальчик» пройдет 26 августа 2026 года в Астрахани. Хозяева подходят к игре на фоне впечатляющей очной статистики – они выиграли три последних матча у «Спартака-Нальчик» и забивают в восьми последних встречах с этим соперником. Гости, в свою очередь, показывают хорошую атакующую форму, забивая в семи из девяти последних матчей, но их оборона регулярно пропускает – в среднем 2,20 мяча за игру. Кто же продолжит борьбу за трофей – хозяева, которые тотально доминируют над соперником в очных встречах, или гости, которые попытаются прервать эту неудачную серию и удивить фаворита на его поле?

Кто победит в матче

«Волгарь» постарается использовать преимущество своего поля и отличную очную статистику, чтобы пройти в следующий раунд. Команда выиграла три последних матча у «Спартака-Нальчик», а в восьми последних очных встречах неизменно забивает. Домашняя форма хозяев внушает доверие, а оборона действует надeжно – в среднем 0,80 пропущенного мяча за последние пять игр. При этом атака «Волгаря» стабильно приносит 1,20 гола за матч, а команда забивает в пяти из семи последних встреч. В предыдущем раунде Кубка России хозяева уверенно обыграли «Победу Хасавюрт» (2:0), а в чемпионате сыграли вничью с «Сибирью» (2:2) и победили «Динамо Владивосток» (1:0). Психологическое преимущество и надeжная игра в обороне делают «Волгарь» фаворитом.

«Спартак-Нальчик» подходит к матчу с хорошей атакующей формой. Команда забивает в семи из девяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,80 гола. Однако оборона гостей действует крайне нестабильно – в среднем 2,20 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в шести последних матчах. В предыдущем раунде Кубка России «Спартак-Нальчик» прошeл «Аланию» по пенальти (3:3, 4:2), а в чемпионате сыграл вничью с «Зарeй Луганск» (2:2) и уступил «Ростову-2» (0:3). Очная статистика против «Волгаря» складывается не в их пользу – всего три победы в одиннадцати матчах, и в трeх последних встречах они неизменно уступали. Гостям будет сложно прервать эту неудачную серию на поле соперника, который уверенно играет против них.

Итоговый вывод: «Волгарь» является фаворитом благодаря подавляющему преимуществу в очных встречах, надeжной обороне и домашней поддержке. «Спартак-Нальчик» способен забить, но его защита слишком уязвима, а история встреч складывается не в его пользу. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В одиннадцати очных матчах «Волгарь» одержал пять побед, «Спартак-Нальчик» – три, ещe три встречи завершились вничью. При этом хозяева выиграли три последних матча против этого соперника и забивают в восьми последних очных встречах. Текущая форма «Спартака-Нальчика» – стабильные голы, но слабая оборона, тогда как «Волгарь» дома редко проигрывает и уверенно играет против этого соперника. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны пройти в следующий раунд.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Волгаря» с разницей как минимум в один мяч. Преимущество в очных встречах, надeжная оборона и домашняя поддержка хозяев, а также слабая защита гостей, которые пропускают в среднем более двух мячей за игру, делают «Волгарь» фаворитом. «Спартак-Нальчик» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление хозяев. Рекомендуемая ставка – победа «Волгаря» с форой (-1) с коэффициентом 2.1. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го раунда Кубка России между «Волгарeм» и «Спартаком-Нальчик» состоится 26 августа 2026 года в Астрахани и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.