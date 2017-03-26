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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Волгарь
Спартак-Нальчик - Волгарь: обзор матча 26 марта 2017
Спартак-Нальчик
26.03.2017, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
1 : 2
Завершен
Волгарь
9'
А. Богатырев
4'
А. Дышеков
84'
А. Сутормин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Волгарь
90'
+2
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Сутормин
89'
Замена
И. Машуков
️️️️
Т. Букия
84'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Сутормин
80'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Болонин
Замена
О. Мурачев
️️️️
Н. Дроздов
80'
Замена
И. Тлупов
️️️️
А. Ахъядов
79'
Замена
В. Семенов
️️️️
А. Каркаев
77'
75'
Желтая карточка
А. Болонин
69'
Желтая карточка
В. Камилов
Замена
М. Бойчук
️️️️
А. Богатырев
69'
66'
Замена
В. Камилов
️️️️
Р. Газзаев
45'
Желтая карточка
А. Григорьев
Желтая карточка
А. Каркаев
28'
19'
Желтая карточка
С. Таказов
ГОЛ! 1:1!
А. Богатырев
9'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Дышеков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
26
Альберт Богатырев
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
33
Аслан Дышеков
ОП
10
Руслан Газзаев
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
19
Магомет Шаваев
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
20
Максим Бойчук
ЦФ
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
3-3-3-1
1
Антипов
48
Марченко
88
Макоев
4
Дашаев
7
Соблиров
34
Дроздов
91
Кузнецов
14
Каркаев
21
Войнов
26
Богатырев
33
Ахъядов
3-3-2-1-1
71
Бучнев
85
Григорьев
30
Таказов
15
Плиев
11
Сутормин
33
Дышеков
13
Калинин
10
Газзаев
10
Букия
11
Болонин
26
Отставнов
26
Богатырев
20
Бойчук
20
Бойчук
26
Богатырев
14
Каркаев
5
Семенов
5
Семенов
14
Каркаев
34
Дроздов
3
Мурачев
3
Мурачев
34
Дроздов
33
Ахъядов
11
Тлупов
11
Тлупов
33
Ахъядов
11
Болонин
70
Кабутов
70
Кабутов
11
Болонин
11
Сутормин
92
Скворцов
92
Скворцов
11
Сутормин
10
Газзаев
18
Камилов
18
Камилов
10
Газзаев
10
Букия
14
Машуков
14
Машуков
10
Букия
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Волгарь
19
Магомет Шаваев
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
24
Дмитрий Терновский
ВР
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
Остались в запасе
19
Магомет Шаваев
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
21
Шота Бибилов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Волгарь
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Спартак
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