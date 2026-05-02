Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Спартак-Нальчик - Нефтяник: обзор матча 02 мая 2026

Спартак-Нальчик
02.05.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
4 : 0
Завершен
Нефтяник
20' А. Хачиров 31' С. Лысенко 65' А. Хачиров 89' М. Ибрагимов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Спартак-Нальчик - Нефтяник
Завершен
90' +7
Замена
Ахмед Нурадинов ️️️️➡️️ Замир Халилов
89'
Замена
Саид Мирзабеков ️️️️➡️️ Загид Рагимов
ГОЛ! 4:0! Магомед Ибрагимов
Пас отдал Магомед Ибрагимов
89'
88'
Замена
Назим Газимагомедов ️️️️➡️️ Асилдер Темирсултанов
Замена
Сослан Дзарасов ️️️️➡️️ Алан Хачиров
86'
Желтая карточка
Исмаил Жабоев
79'
Замена
Малик Кенжев ️️️️➡️️ Андемир Гогузоков
79'
Замена
Тамерлан Дзугулов ️️️️➡️️ Эльдар Блиев
79'
Замена
Исмаил Жабоев ️️️️➡️️ Ренат Балкизов
79'
Замена
Аслан Урусов ️️️️➡️️ Сослан Лысенко
72'
68'
Замена
Ислам Умаров ️️️️➡️️ Кагир Салихов
67'
Замена
Магомедсултан Ярахмедов ️️️️➡️️ Гусейн Караев
ГОЛ! 3:0! Алан Хачиров
Пас отдал Алан Хачиров
65'
54'
Желтая карточка
Асилдер Темирсултанов
Желтая карточка
Андемир Гогузоков
54'
35'
Желтая карточка
Гусейн Караев
ГОЛ! 2:0! Сослан Лысенко
Пас отдал Алан Хачиров
31'
ГОЛ! 1:0! Алан Хачиров
Пас отдал Сослан Лысенко
20'
Желтая карточка
Эльдар Блиев
9'
4'
Желтая карточка
Гаджи Курбанов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
16
Асланбек Кумыков
ВР
3
Магомед Пириев
ЛЗ
77
Ренат Балкизов
ЛЗ
98
Тамерлан Гирзишев
ПЗ
13
Хаким Кадыкоев
ПЗ
91
Эльдар Блиев
ЛП
22
Андемир Гогузоков
ЦП
97
Алан Хачиров
ЦП
5
Амур Хацуков
ПП
10
Магомед Ибрагимов
ЦФ
7
Сослан Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Тимур Битоков
Нефтяник
1
Адиль Ремиханов
ВР
6
Кагир Салихов
ЛЗ
5
Гаджи Курбанов
ЛЗ
20
Замир Халилов
ЛЗ
3
Али Акаев
ПЗ
4
Магомеднур Исаев
ПЗ
7
Саид Керимов
ПЗ
90
Загид Рагимов
ЛП
17
Гусейн Караев
ЦП
21
Гаирбег Манапов
ПП
9
Асилдер Темирсултанов
ЦФ
Главный тренер
Ренат Мифтахов
Спартак-Нальчик
99
Аслан Урусов
ЦЗ
30
Сослан Дзарасов
ЦЗ
11
Ислам Тлупов
ЦЗ
17
Малик Кенжев
ЦЗ
10
Renat Apshatsev
ЦЗ
40
Тамерлан Дзугулов
ЦЗ
19
Amirkhan Selyaev
ЦЗ
8
Давид Сарбашев
ЦЗ
6
Ислам Пеков
ЦЗ
4
Исмаил Жабоев
ЦЗ
1
Хусей Каркаев
ЦЗ
90
Кантемир Болотоков
ЦЗ
Нефтяник
17
Магомед Гамзатов
ЦЗ
19
Abusupyan Akaev
ЦЗ
2
Абдулла Зилпукаров
ЦЗ
30
Ахмед Давудов
ЦЗ
8
Саид Мирзабеков
ЦЗ
14
Назим Газимагомедов
ЦЗ
22
Магомедсултан Ярахмедов
ЦЗ
19
Ахмед Нурадинов
ЦЗ
13
Ислам Умаров
ЦЗ
4-4-2
16
Кумыков
77
Балкизов
98
Гирзишев
3
Пириев
13
Кадыкоев
91
Блиев
22
Гогузоков
97
Хачиров
5
Хацуков
7
Лысенко
10
Ибрагимов
3-2-3-1
1
Ремиханов
4
Исаев
6
Салихов
5
Курбанов
7
Керимов
20
Халилов
21
Манапов
17
Караев
90
Рагимов
9
Темирсултанов
7
Лысенко
99
Урусов
99
Урусов
7
Лысенко
97
Хачиров
30
Дзарасов
30
Дзарасов
97
Хачиров
22
Гогузоков
17
Кенжев
17
Кенжев
22
Гогузоков
91
Блиев
40
Дзугулов
40
Дзугулов
91
Блиев
77
Балкизов
4
Жабоев
4
Жабоев
77
Балкизов
90
Рагимов
8
Мирзабеков
8
Мирзабеков
90
Рагимов
9
Темирсултанов
14
Газимагомедов
14
Газимагомедов
9
Темирсултанов
17
Караев
22
Ярахмедов
22
Ярахмедов
17
Караев
20
Халилов
19
Нурадинов
19
Нурадинов
20
Халилов
6
Салихов
13
Умаров
13
Умаров
6
Салихов
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Нефтяник
11
Ислам Тлупов
ЦЗ
10
Renat Apshatsev
ЦЗ
19
Amirkhan Selyaev
ЦЗ
8
Давид Сарбашев
ЦЗ
6
Ислам Пеков
ЦЗ
1
Хусей Каркаев
ЦЗ
90
Кантемир Болотоков
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Битоков
17
Магомед Гамзатов
ЦЗ
19
Abusupyan Akaev
ЦЗ
2
Абдулла Зилпукаров
ЦЗ
30
Ахмед Давудов
ЦЗ
Главный тренер
Ренат Мифтахов
Остались в запасе
11
Ислам Тлупов
ЦЗ
10
Renat Apshatsev
ЦЗ
19
Amirkhan Selyaev
ЦЗ
8
Давид Сарбашев
ЦЗ
6
Ислам Пеков
ЦЗ
1
Хусей Каркаев
ЦЗ
90
Кантемир Болотоков
ЦЗ
Остались в запасе
17
Магомед Гамзатов
ЦЗ
19
Abusupyan Akaev
ЦЗ
2
Абдулла Зилпукаров
ЦЗ
30
Ахмед Давудов
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Битоков
Главный тренер
Ренат Мифтахов
Статистика матча Спартак-Нальчик - Нефтяник
3
3
Всего ударов по воротам
16
1
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
12
11
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
7
0
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Спартак-Нальчик
Нефтяник
«Кызылташ» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.55
12 июня
«Нефтяник» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.72
5 июня
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«Астрахань» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.68
7 мая
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
«Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.19 10:44
Прогноз на точный счeт матча «Динамо-2 Махачкала» – «Спартак Нальчик»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 09:03
Прогноз на точный счет матча «Спартак-Нальчик» – «Ростов-2»: Вторая лига Б, 7 июня 2025
2025.06.06 10:50
«Кызылташ» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.55
12 июня
«Нефтяник» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.72
5 июня
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«Астрахань» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.68
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Спартак-Нальчик
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нефтяник
1 : 2
04.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нефтяник
2 : 1
20.06.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Ростов-2
1 : 1
13.06.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
06.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Рубин Я
1 : 1
30.05.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нефтяник
1 : 2
04.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 0
27.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нефтяник
2 : 1
20.06.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Кызылташ
1 : 2
13.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нефтяник
1 : 3
06.06.2026
Ростов-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+