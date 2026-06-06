Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Спартак-Нальчик - Кызылташ: обзор матча 06 июня 2026

Спартак-Нальчик
06.06.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
0 : 1
Завершен
Кызылташ
64' А. Забун
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Прогноз Коэффициенты
Протокол Спартак-Нальчик - Кызылташ
Завершен
Желтая карточка
Ислам Пеков
85'
Замена
Ислам Тлупов ️️️️➡️️ Магомед Ибрагимов
76'
Замена
Алан Хачиров ️️️️➡️️ Сослан Лысенко
75'
Желтая карточка
Магомед Ибрагимов
73'
73'
Замена
Илья Зинченко ️️️️➡️️ Редван Мемешев
64'
ГОЛ! 0:1! Артем Забун
Пас отдал Редван Мемешев
Замена
Ислам Пеков ️️️️➡️️ Давид Сарбашев
62'
Замена
️️️️➡️️ Amirkhan Selyaev
62'
55'
Замена
Вадим Петренко ️️️️➡️️ Александр Оболенцев
53'
Желтая карточка
Александр Оболенцев
32'
Желтая карточка
Тимур Габуев
Желтая карточка
Андемир Гогузоков
31'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
16
Асланбек Кумыков
ВР
3
Магомед Пириев
ЛЗ
77
Ренат Балкизов
ЛЗ
7
Сослан Лысенко
ЛЗ
13
Хаким Кадыкоев
ПЗ
98
Тамерлан Гирзишев
ПЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
8
Давид Сарбашев
ЛП
91
Эльдар Блиев
ЦП
19
Amirkhan Selyaev
ПП
22
Андемир Гогузоков
ЦФ
Главный тренер
Тимур Битоков
Кызылташ
35
Сергей Жигайлов
ВР
8
Руслан Маргиев
ЛЗ
23
Ремзи Рамазанов
ЛЗ
70
Егор Елесин
ЛЗ
17
Тимур Габуев
ПЗ
7
Редван Мемешев
ПЗ
41
Игорь Масленников
ПЗ
88
Мосавер Хашматулла
ЛП
10
Артем Забун
ЦП
22
Александр Оболенцев
ПП
21
Данила Лукиных
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Спартак-Нальчик
99
Аслан Урусов
ЦЗ
30
Сослан Дзарасов
ЦЗ
21
Мухамед Мизаушев
ЦЗ
11
Ислам Тлупов
ЦЗ
55
Ахмед Кумышев
ЦЗ
17
Малик Кенжев
ЦЗ
10
Renat Apshatsev
ЦЗ
17
Адам Черкесов
ЦЗ
90
Кантемир Болотоков
ЦЗ
6
Ислам Пеков
ЦЗ
5
Амур Хацуков
ЦЗ
97
Алан Хачиров
ЦЗ
4
Исмаил Жабоев
ЦЗ
35
Дамир Бажев
ЦЗ
1
Хусей Каркаев
ЦЗ
40
Тамерлан Дзугулов
ЦЗ
Кызылташ
34
Никита Репин
ЦЗ
93
Ярослав Соловьев
ЦЗ
55
Данил Пятибратов
ЦЗ
7
Валерий Дзён
ЦЗ
71
Никита Каверин
ЦЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
17
Семен Заец
ЦЗ
9
Даниил Завадко
ЦЗ
14
Илья Зинченко
ЦЗ
19
Вадим Петренко
ЦЗ
18
Григорий Федотов
ЦЗ
11
Эмир Лутфиев
ЦЗ
3-2-3-1
16
Кумыков
98
Гирзишев
3
Пириев
77
Балкизов
7
Лысенко
10
Ибрагимов
8
Сарбашев
91
Блиев
19
Selyaev
22
Гогузоков
3-2-3-1
35
Жигайлов
7
Мемешев
8
Маргиев
23
Рамазанов
41
Масленников
70
Елесин
22
Оболенцев
10
Забун
88
Хашматулла
21
Лукиных
10
Ибрагимов
11
Тлупов
11
Тлупов
10
Ибрагимов
8
Сарбашев
6
Пеков
6
Пеков
8
Сарбашев
7
Лысенко
97
Хачиров
97
Хачиров
7
Лысенко
7
Мемешев
14
Зинченко
14
Зинченко
7
Мемешев
22
Оболенцев
19
Петренко
19
Петренко
22
Оболенцев
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Кызылташ
99
Аслан Урусов
ЦЗ
30
Сослан Дзарасов
ЦЗ
21
Мухамед Мизаушев
ЦЗ
55
Ахмед Кумышев
ЦЗ
17
Малик Кенжев
ЦЗ
10
Renat Apshatsev
ЦЗ
17
Адам Черкесов
ЦЗ
90
Кантемир Болотоков
ЦЗ
5
Амур Хацуков
ЦЗ
4
Исмаил Жабоев
ЦЗ
35
Дамир Бажев
ЦЗ
1
Хусей Каркаев
ЦЗ
40
Тамерлан Дзугулов
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Битоков
34
Никита Репин
ЦЗ
93
Ярослав Соловьев
ЦЗ
55
Данил Пятибратов
ЦЗ
7
Валерий Дзён
ЦЗ
71
Никита Каверин
ЦЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
17
Семен Заец
ЦЗ
9
Даниил Завадко
ЦЗ
18
Григорий Федотов
ЦЗ
11
Эмир Лутфиев
ЦЗ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Остались в запасе
99
Аслан Урусов
ЦЗ
30
Сослан Дзарасов
ЦЗ
21
Мухамед Мизаушев
ЦЗ
55
Ахмед Кумышев
ЦЗ
17
Малик Кенжев
ЦЗ
10
Renat Apshatsev
ЦЗ
17
Адам Черкесов
ЦЗ
90
Кантемир Болотоков
ЦЗ
5
Амур Хацуков
ЦЗ
4
Исмаил Жабоев
ЦЗ
35
Дамир Бажев
ЦЗ
1
Хусей Каркаев
ЦЗ
40
Тамерлан Дзугулов
ЦЗ
Остались в запасе
34
Никита Репин
ЦЗ
93
Ярослав Соловьев
ЦЗ
55
Данил Пятибратов
ЦЗ
7
Валерий Дзён
ЦЗ
71
Никита Каверин
ЦЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
17
Семен Заец
ЦЗ
9
Даниил Завадко
ЦЗ
18
Григорий Федотов
ЦЗ
11
Эмир Лутфиев
ЦЗ
Главный тренер
Тимур Битоков
Главный тренер
Геннадий Орбу
Статистика матча Спартак-Нальчик - Кызылташ
3
2
Всего ударов по воротам
8
4
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
6
3
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
1
0
Информация о матче
Главный судья:
D. Magomedov
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Спартак-Нальчик
Кызылташ
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Кызылташ» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.55
12 июня
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
«Кызылташ» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.0
29 мая
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
«Рубин» Ялта – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.85
29 мая
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
«Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.19 10:44
Прогноз на точный счeт матча «Динамо-2 Махачкала» – «Спартак Нальчик»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 09:03
Прогноз на точный счет матча «Спартак-Нальчик» – «Ростов-2»: Вторая лига Б, 7 июня 2025
2025.06.06 10:50
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Кызылташ» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.55
12 июня
«Кызылташ» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.0
29 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Спартак-Нальчик
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нарт
1 : 0
04.07.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Кызылташ
3 : 2
27.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Ростов-2
1 : 1
13.06.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
06.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Рубин Я
1 : 1
30.05.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нарт
1 : 0
04.07.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Кызылташ
3 : 2
27.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Кызылташ
1 : 2
13.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
06.06.2026
Кызылташ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+