Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Заря Луганск РФ - Кызылташ: обзор матча 25 апреля 2026

Заря Луганск РФ
25.04.2026, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
0 : 0
Завершен
Кызылташ
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Заря Луганск РФ - Кызылташ
Завершен
Желтая карточка
Никита Куканов
90' +1
Замена
️️️️➡️️ Владислав Запорожец
90' +1
Желтая карточка
Спартак Гогниев
85'
81'
Замена
️️️️➡️️ Эмир Лутфиев
75'
Замена
️️️️➡️️ Редван Мемешев
Замена
️️️️➡️️ Иван Глущенко
67'
Замена
️️️️➡️️ Valentin Ushakov
67'
Замена
️️️️➡️️ Сергей Демченко
46'
Замена
️️️️➡️️ Данил Скрыпников
46'
Желтая карточка
Алексей Мулдаров
36'
32'
Замена
️️️️➡️️ Ремзи Рамазанов
8'
Желтая карточка
Ремзи Рамазанов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря Луганск РФ
16
Максим Микитюк
ВР
7
Роман Романов
ЛЗ
19
Sergey Tsindrik
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
ЛЗ
28
Артём Демагин
ЦЗ
8
Никита Куканов
ПЗ
18
Артем Шоларь
ПЗ
2
Спартак Гогниев
ПЗ
72
Максим Агапов
ЦП
15
Валерий Титаренко
ЦФ
11
Михаил Захаров
ЦФ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Кызылташ
35
Сергей Жигайлов
ВР
69
Вадим Лазарев
ЛЗ
17
Тимур Габуев
ЛЗ
41
Игорь Масленников
ПЗ
88
Мосавер Хашматулла
ПЗ
19
Вадим Петренко
ЛП
70
Егор Елесин
ЛП
8
Руслан Маргиев
ЦП
55
Данил Пятибратов
ПП
22
Александр Оболенцев
ПП
10
Артем Забун
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Заря Луганск РФ
17
Иван Глущенко
ЛЗ
10
Владислав Запорожец
ЛЗ
5
Владислав Саушкин
ЦЗ
4
Данил Скрыпников
ЦЗ
21
Константин Антонец
ЦЗ
2
Yaroslav Voronkov
ЦЗ
1
Arsen Kulumbegov
ЦЗ
18
Сергей Демченко
ПЗ
9
Valentin Ushakov
ЦФ
Кызылташ
21
Данила Лукиных
ЦЗ
7
Валерий Дзён
ЦЗ
17
Семен Заец
ЦЗ
14
Илья Зинченко
ЦЗ
34
Никита Репин
ЦЗ
23
Ремзи Рамазанов
ПЗ
7
Редван Мемешев
ЛП
11
Эмир Лутфиев
ПП
3-2-1-2
16
Микитюк
7
Романов
19
Tsindrik
28
Демагин
3
Мулдаров
2
Гогниев
72
Агапов
11
Захаров
15
Титаренко
4-5-1
35
Жигайлов
88
Хашматулла
41
Масленников
69
Лазарев
17
Габуев
22
Оболенцев
55
Пятибратов
19
Петренко
8
Маргиев
70
Елесин
10
Забун
17
Глущенко
17
Глущенко
10
Запорожец
10
Запорожец
4
Скрыпников
4
Скрыпников
18
Демченко
18
Демченко
9
Ushakov
9
Ushakov
23
Рамазанов
23
Рамазанов
7
Мемешев
7
Мемешев
11
Лутфиев
11
Лутфиев
Остались в запасе
Заря Луганск РФ
Кызылташ
5
Владислав Саушкин
ЦЗ
21
Константин Антонец
ЦЗ
2
Yaroslav Voronkov
ЦЗ
1
Arsen Kulumbegov
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
21
Данила Лукиных
ЦЗ
7
Валерий Дзён
ЦЗ
17
Семен Заец
ЦЗ
14
Илья Зинченко
ЦЗ
34
Никита Репин
ЦЗ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Остались в запасе
5
Владислав Саушкин
ЦЗ
21
Константин Антонец
ЦЗ
2
Yaroslav Voronkov
ЦЗ
1
Arsen Kulumbegov
ЦЗ
Остались в запасе
21
Данила Лукиных
ЦЗ
7
Валерий Дзён
ЦЗ
17
Семен Заец
ЦЗ
14
Илья Зинченко
ЦЗ
34
Никита Репин
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Главный тренер
Геннадий Орбу
Статистика матча Заря Луганск РФ - Кызылташ
3
1
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
20
14
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
4
Информация о матче
Главный судья:
A. Klyuev
Стадион:
Новоколор-Арена
Новости команд
Все
Заря Луганск РФ
Кызылташ
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Кызылташ» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.55
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Кызылташ» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.0
29 мая
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«Заря» Луганск – «Чайка-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.10
7 мая
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Кызылташ» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.55
12 июня
«Кызылташ» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.0
29 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Заря Луганск РФ
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нарт
1 : 0
04.07.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Кызылташ
3 : 2
27.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Заря Луганск РФ
1 : 0
13.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Нарт
1 : 0
04.07.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Кызылташ
3 : 2
27.06.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Кызылташ
1 : 2
13.06.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
06.06.2026
Кызылташ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+