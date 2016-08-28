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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Спартак-Нальчик
Волгарь - Спартак-Нальчик: обзор матча 28 августа 2016
Волгарь
28.08.2016, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
25'
С. Веркашанский
84'
А. Радченко
13'
А. Марченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Спартак-Нальчик
90'
+2
Желтая карточка
В. Семенов
Вторая желтая
М. Жестоков
90'
88'
Замена
З. Макоев
️️️️
С. Крамаренко
ГОЛ! 2:1!
А. Радченко
84'
Замена
А. Радченко
️️️️
Р. Акбашев
79'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Болонин
72'
69'
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
А. Богатырев
64'
Желтая карточка
А. Бажев
Желтая карточка
М. Жестоков
64'
61'
Замена
Д. Войнов
️️️️
Т. Тебердиев
61'
Замена
А. Кузнецов
️️️️
Х. Ахриев
Замена
Т. Букия
️️️️
О. Шалаев
60'
Замена
М. Яковлев
️️️️
А. Дышеков
54'
Желтая карточка
О. Шалаев
46'
29'
Желтая карточка
М. Гугуев
ГОЛ! 1:1!
С. Веркашанский
25'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Марченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
25
Рамиль Зарипов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
10
Темури Букия
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Спартак-Нальчик
31
Имран Карданов
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
7
Азамат Балкаров
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
3-4-2-1
71
Бучнев
23
Зуйков
66
Жестоков
76
Стешин
11
Сутормин
33
Дышеков
18
Шалаев
7
Зураев
9
Веркашанский
99
Акбашев
11
Болонин
3-2-3-2
1
Антипов
7
Соблиров
48
Марченко
4
Дашаев
7
Тебердиев
5
Семенов
7
Крамаренко
21
Ахриев
26
Богатырев
9
Гугуев
9
Бажев
18
Шалаев
10
Букия
10
Букия
18
Шалаев
11
Болонин
70
Кабутов
70
Кабутов
11
Болонин
33
Дышеков
9
Яковлев
9
Яковлев
33
Дышеков
99
Акбашев
27
Радченко
27
Радченко
99
Акбашев
7
Крамаренко
88
Макоев
88
Макоев
7
Крамаренко
21
Ахриев
91
Кузнецов
91
Кузнецов
21
Ахриев
26
Богатырев
17
Мухаммад
17
Мухаммад
26
Богатырев
7
Тебердиев
21
Войнов
21
Войнов
7
Тебердиев
Остались в запасе
Волгарь
Спартак-Нальчик
25
Рамиль Зарипов
ЦЗ
24
Дмитрий Терновский
ВР
14
Ислам Машуков
ЦФ
7
Азамат Балкаров
ЦП
3
Олег Мурачев
ЦЗ
31
Имран Карданов
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
25
Рамиль Зарипов
ЦЗ
24
Дмитрий Терновский
ВР
14
Ислам Машуков
ЦФ
Остались в запасе
7
Азамат Балкаров
ЦП
3
Олег Мурачев
ЦЗ
31
Имран Карданов
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Волгарь - Спартак-Нальчик
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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2 : 0
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2 : 2
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Волгарь
0 : 1
24.10.2026
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Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
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