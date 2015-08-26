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Спартак-Нальчик - Волгарь
Спартак-Нальчик - Волгарь: обзор матча 26 августа 2015
Спартак-Нальчик
26.08.2015, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/32 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Волгарь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спартак-Нальчик - Волгарь
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Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
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24.10.2026
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17.10.2026
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1 : 0
10.10.2026
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03.10.2026
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2 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
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2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
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