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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Спартак-Нальчик
Волгарь - Спартак-Нальчик: обзор матча 10 сентября 2012
Волгарь
10.09.2012, понедельник, 20:30
Россия. ФНЛ, 11 тур
0 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Спартак-Нальчик
90'
+1
Желтая карточка
Р. Болов
86'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
Д. Сирадзе
Замена
Т. Петривский
️️️️
А. Коломийченко
81'
Замена
Р. Тузовский
️️️️
А. Печник
79'
Замена
В. Коробка
️️️️
А. Антипенко
75'
46'
Желтая карточка
М. Шогенов
Желтая карточка
К. Марущак
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
1
Максим Кабанов
ВР
14
Андрей Печник
ЦЗ
29
Владимир Ридель
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
26
Николай Нестеренко
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
19
Александр Антипенко
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
2
Аслан Засеев
ЛЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
71
Михаил Багаев
ПЗ
14
Игорь Коронов
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
50
Владимир Татарчук
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Волгарь
24
Виталий Чилюшкин
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
22
Сергей Шаров
ОП
24
Роман Тузовский
ЦП
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
25
Рустам Балов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Кабанов
29
Ридель
23
Калешин
4
Локтионов
14
Печник
18
Марущак
15
Коломийченко
26
Нестеренко
77
Романенко
11
Дегтярев
19
Антипенко
4-3-3
1
Коченков
71
Багаев
26
Чернышов
4
Овсиенко
2
Засеев
13
Замалиев
8
Шогенов
14
Коронов
50
Татарчук
88
Болов
8
Сирадзе
14
Печник
24
Тузовский
24
Тузовский
14
Печник
15
Коломийченко
15
Петривский
15
Петривский
15
Коломийченко
19
Антипенко
11
Коробка
11
Коробка
19
Антипенко
8
Сирадзе
13
Дорожкин
13
Дорожкин
8
Сирадзе
Остались в запасе
Волгарь
Спартак-Нальчик
22
Сергей Шаров
ОП
24
Виталий Чилюшкин
ВР
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
25
Рустам Балов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
22
Сергей Шаров
ОП
24
Виталий Чилюшкин
ВР
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
25
Рустам Балов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Волгарь - Спартак-Нальчик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
- : -
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Волгарь
1 : 1
11.10.2026
Сибирь
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Стадион:
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