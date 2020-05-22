Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тимур Шипшев

    Тренер
    Имя Тимур
    Отчество Каральбиевич
    Фамилия Шипшев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 31 августа 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тамбов 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.08.2020 Тамбов 0 : 1 Ростов
    04.04.2021 Тамбов 1 : 2 ЦСКА
    • Читайте нас: 
    11