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Первушин стал исполняющим обязанности главного тренера «Тамбова»

21 октября 2019, 21:00
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Исполняющим обязанности главного тренера «Тамбова» стал Сергей Первушин, сообщает официальный сайт клуба РПЛ.

Уточняется, что вместе с Первушиным в тренерском штабе продолжат работать Тимур Шипшев и Сергей Куликов.

  • Предыдущим главным тренером команды был Александр Григорян, покинувший свой пост 19 октября.
  • Первушин провел в общей сложности 194 матча за тамбовский «Спартак».
  • С 2015 года Первушин входит в тренерский штаб «Тамбова».
  • «Тамбов» занимает последнее место в таблице РПЛ, имея в своем активе восемь очков.

Источник: официальный сайт «Тамбова»
Россия. Премьер-лига Тамбов Шипшев Тимур Первушин Сергей
Комментарии (1)
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bayramgubkin
1571688515
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