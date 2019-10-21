Первушин стал исполняющим обязанности главного тренера «Тамбова»

Исполняющим обязанности главного тренера «Тамбова» стал Сергей Первушин, сообщает официальный сайт клуба РПЛ.
Уточняется, что вместе с Первушиным в тренерском штабе продолжат работать Тимур Шипшев и Сергей Куликов.
- Предыдущим главным тренером команды был Александр Григорян, покинувший свой пост 19 октября.
- Первушин провел в общей сложности 194 матча за тамбовский «Спартак».
- С 2015 года Первушин входит в тренерский штаб «Тамбова».
- «Тамбов» занимает последнее место в таблице РПЛ, имея в своем активе восемь очков.
Источник: официальный сайт «Тамбова»