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    Первушин стал исполняющим обязанности главного тренера «Тамбова»

    Исполняющим обязанности главного тренера «Тамбова» стал Сергей Первушин, сообщает официальный сайт клуба РПЛ.

    Уточняется, что вместе с Первушиным в тренерском штабе продолжат работать Тимур Шипшев и Сергей Куликов.

    • Предыдущим главным тренером команды был Александр Григорян, покинувший свой пост 19 октября.
    • Первушин провел в общей сложности 194 матча за тамбовский «Спартак».
    • С 2015 года Первушин входит в тренерский штаб «Тамбова».
    • «Тамбов» занимает последнее место в таблице РПЛ, имея в своем активе восемь очков.

    Источник: официальный сайт «Тамбова»

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