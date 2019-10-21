Первушин стал исполняющим обязанности главного тренера «Тамбова»

Исполняющим обязанности главного тренера «Тамбова» стал Сергей Первушин, сообщает официальный сайт клуба РПЛ.

Уточняется, что вместе с Первушиным в тренерском штабе продолжат работать Тимур Шипшев и Сергей Куликов.