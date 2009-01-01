Григорян подал в отставку, ее приняли. «Тамбов» занимает последнее место

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку после матча 13 тура РПЛ против «Урала» (1:2). Выходцы из ФНЛ выигрывали по ходу встречи, но преимущество не удержали.

Григорян принял команду в апреле, когда она выступала в ФНЛ. «Тамбов» вышел в РПЛ с первого места.