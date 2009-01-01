Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Григорян подал в отставку, ее приняли. «Тамбов» занимает последнее место

    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку после матча 13 тура РПЛ против «Урала» (1:2). Выходцы из ФНЛ выигрывали по ходу встречи, но преимущество не удержали.

    Григорян принял команду в апреле, когда она выступала в ФНЛ. «Тамбов» вышел в РПЛ с первого места.

    • Сейчас клуб из Тамбова занимает последнее место в чемпионате России.
    • До «Тамбова» Григорян тренировал женский ЦСКА.
    • Следующий соперник «Тамбова» – «Уфа» (26 октября).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:26
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +281

      dragoon000320 3 минуты назад

      это потеря для нашего чемпионата( будет не хватать его эпатажа...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +340

      O-Z 11 минут назад

      Птица говорун пока.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1415

      sobaka120982 22 минуты назад

      Я этого ждал 13 туров! Скажите мне пожалуйста, может я дурак? Но не пойму зачем за два тура до конца чемпионата фнл снимать тренера который вывел команду в высшую лигу.... зачем????? Сняли тренера

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      OrenburgFC 26 минут назад

      Попилил бабло на трансферах и норм. Затем и приглашали!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10959

      Garrincha58 1 час назад

      Григорян не хуже Семака но он не виноват что ему подсунули Тамбов

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Бедный Григорян. ( я серьёзно ) - он не причем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      sasha 66 1 час назад

      Да что вы все на Григоряна набросились..нормальный он тренер, прекрасный тактик и мотиватор, человек со своеобразным юмором...но не его вина что игроки там дуболомы, уровню рпл не соответствуют..да ни у кого там ничего бы не получилось

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +967

      Etiainen 1 час назад

      Давно пора

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4763

      ilichkadr 1 час назад

      Отставка ожидаема. Две последние команды таблицы остались без тренеров. На очереди Сочи и Ахмат.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      Niko 2 часа назад

      Зачем было снимать тренера который вывел их в премьер лигу?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2411

      InterMilLano1908 > Niko 41 минуту назад

      В этом то и дебилизм... Уволили тренера, который вывел в РПЛ и назначили Григоряна

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74122
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru