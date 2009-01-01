Григорян подал в отставку, ее приняли. «Тамбов» занимает последнее место

это потеря для нашего чемпионата( будет не хватать его эпатажа...
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку после матча 13 тура РПЛ против «Урала» (1:2). Выходцы из ФНЛ выигрывали по ходу встречи, но преимущество не удержали.
Григорян принял команду в апреле, когда она выступала в ФНЛ. «Тамбов» вышел в РПЛ с первого места.
- Сейчас клуб из Тамбова занимает последнее место в чемпионате России.
- До «Тамбова» Григорян тренировал женский ЦСКА.
- Следующий соперник «Тамбова» – «Уфа» (26 октября).