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Сергей Первушин
Сергей Первушин
Россия
29 марта 1970 (56), Гремячий
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Фото
«Текстильщик» назначил тренера с опытом РПЛ
12 июля
2
Фото
«Черноморец» уволил тренера с опытом РПЛ
2025.08.24 11:29
2
Бронзовый призер Первой лиги выбрал нового тренера
2025.06.27 16:16
2
Фото
Экс-тренер «Тамбова» в РПЛ стал сменщиком Калешина в клубе Первой лиги
2025.04.08 12:25
Первушин – о задержании Худякова: «Нахожусь в лeгком шоке. Ничего не предвещало беды»
2021.11.24 14:42
1
Видео
Первушин: «Тамбову» приятно, что Тилль забил «Реалу», а то один негатив кругом»
2021.09.29 12:48
2
Фото
Точилин сменил Первушина в «Кубани» на посту главного тренера
2021.08.18 22:33
6
Первушин расторг контракт с «Тамбовом»
2021.05.20 22:47
Видео
Первушин – о разгроме от «Локомотива»: «Эту игру однозначно надо записать в плюс. Очень достойно выглядели»
2021.04.25 10:10
1
Видео
Первушин: «Результат в игре с «Химками» предопределил выход Глушенкова»
2021.04.11 10:45
Первушин: «Никаких обвинений Еркину и Герману не предъявили. Мы допустили их к тренировкам»
2021.04.05 13:59
Видео
Первушин – о поражении от ЦСКА: «Поздравил игроков «Тамбова». Мы сделали шаг вперед. У нас многое получалось»
2021.04.04 20:20
1
Первушин: «С ЦСКА легко ввязаться в открытый футбол»
2021.04.04 09:57
1
Первушин – о работе в «Тамбове»: «Не исключаю, что буду вспоминать этот отрезок как один из лучших в жизни»
2021.04.03 13:38
Первушин – о Германе и Еркине: «На их лицах видна растерянность»
2021.03.25 17:18
Первушин – об игроках, делавших ставки: «Это предположения. Как я могу поверить?»
2021.03.24 11:52
Первушин – о мотивации «Тамбова»: «Ребята работают на свое будущее»
2021.03.20 08:59
Шварц: «Большое уважение Первушину. Сложно, когда ты не знаешь, выйдет ли команда на поле»
2021.03.07 19:47
2
Тренер «Тамбова» Первушин – о договорном характере матча с «Ротором»: «В каждой игре можно кого-то обвинить»
2021.02.28 23:19
1
Первушин – о проигрыше «Ротору»: «Какой-то шажочек мы сделали, но выше головы не прыгнешь»
2021.02.26 22:20
1
Тренер «Тамбова» Первушин: «Хочется не просто доигрывать, а именно поиграть. Хотим посражаться»
2021.02.21 08:54
1
ЦСКА, «Динамо» и «Рубин» отправят своих игроков в «Тамбов»
2021.02.20 13:44
1
Тренер «Тамбова»: «Самое проблематичное, что тренировали мы одних, а играть будут другие»
2021.02.20 08:33
1
«Уже денег нет ни на что». Тренер «Тамбова» Первушин – о ситуации в клубе
2021.02.18 13:28
5
Тренер «Тамбова» – об игре с «Локомотивом»: «Нет риска, что мы не выйдем на поле»
2021.02.15 20:21
1
Тренер «Тамбова»: «Сейчас никаких средств нет. Все разрешится в понедельник-вторник»
2021.02.13 10:21
2
Первушин: «Со следующей недели в «Тамбове» начнут гасить долги. Дела налаживаются»
2021.01.17 15:56
2
Игрокам «Тамбова» пообещали со следующей недели начать выплату долгов по зарплате
2020.12.18 18:50
3
Тренер «Тамбова» Первушин интересен двум клубам РПЛ
2020.12.14 10:59
3
Тренер «Тамбова» Первушин – о разгроме от «Спартака»: «Ребята очень хорошо выглядят. Мы очень довольны»
2020.12.05 19:05
5
1
2
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Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
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Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
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Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
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Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
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Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
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Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
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«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
Вчера, 21:45
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