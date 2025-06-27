Бронзовый призер Первой лиги выбрал нового тренера

Новороссийский «Черноморец» объявил имя нового главного тренера.

Команду возглавил Сергей Первушин. Он сменил Олега Василенко.

«Для меня очень почетно оказаться в таком клубе – с традициями, со своей армией болельщиков. «Черноморец» – это фирма для меня, вызов в моей тренерской карьере.

Очень давно, в 1992 году я играл на стадионе в Новороссийске. Прекрасно запомнил, что в парке раньше играли в домино и нарды. И обстановка всегда была хорошая.

Повторю – «Черноморец» это клуб с историей, за который болеют много людей, которые приходят на стадион и поддерживают команду. Поэтому я начинаю работу в этом клубе с трепетом», – прокомментировал Первушин свое назначение.