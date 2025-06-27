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Бронзовый призер Первой лиги выбрал нового тренера

27 июня 2025, 16:16
2

Новороссийский «Черноморец» объявил имя нового главного тренера.

Команду возглавил Сергей Первушин. Он сменил Олега Василенко.

«Для меня очень почетно оказаться в таком клубе – с традициями, со своей армией болельщиков. «Черноморец» – это фирма для меня, вызов в моей тренерской карьере.

Очень давно, в 1992 году я играл на стадионе в Новороссийске. Прекрасно запомнил, что в парке раньше играли в домино и нарды. И обстановка всегда была хорошая.

Повторю – «Черноморец» это клуб с историей, за который болеют много людей, которые приходят на стадион и поддерживают команду. Поэтому я начинаю работу в этом клубе с трепетом», – прокомментировал Первушин свое назначение.

  • «Черноморец» финишировал на 3-м месте в Первой лиге-2024/25.
  • Команда не сыграла в стыках из-за проблем с лицензированием.

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Источник: телеграм-канал «Черноморца»
Россия. Первая лига Чайка Черноморец Первушин Сергей
Комментарии (2)
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АК 68
1751031033
Сомнительное назначение - после фк Тамбов нигде не прижился, результатов не было, поэтому Черноморец с этим тренером будет одним из претендентов на вылет.
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zigbert
1751041012
То что Черноморец поднялся из середняков Первой лиги,заслуга Василенко.
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