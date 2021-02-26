Первушин – о проигрыше «Ротору»: «Какой-то шажочек мы сделали, но выше головы не прыгнешь»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подвел итог матча 20-го тура РПЛ против «Ротора» (1:3). Хозяева забили первыми, но преимущество не сохранили.

«Повлияла травма нашего ведущего защитника Саши Денисова, если бы он был на поле, порядка было бы больше. Понятно, что как-то перестроились. Мне первый тайм понравился по содержанию, по счету, но есть понимание, что на 90 минут очень тяжело противостоять командам РПЛ. Да, это объяснимо. Но ребята расстроились, и мы тоже. Но это хорошо, значит, думают, хотят, горят. По самоотдаче претензий ни к кому нет. Если сравнивать с «Локомотивом«, какой-то шажочек мы сделали.

Сейчас мы ребят проверяем. Они играют у нас за небольшие деньги, у нас есть обязательства перед ними, что получат игровую практику. Ищем оптимальные сочетания. Поражение расстроило, потому что мы подбирали мотивированных игроков. Они тоже хотели победить, но выше головы не прыгнешь», – сказал Первушин.

«Тамбов» идет в таблице последним.

Команда была близка к снятию с сезона РПЛ.

7 марта «Тамбов» сыграет в 21-м туре против «Динамо».

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