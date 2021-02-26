Директор «Тамбова» Худяков – после поражения от «Ротора»: «Прогресс в нашей игре есть. Будем прибавлять от матча к матчу»

Павел Худяков, спортивный директор «Тамбова», нашел позитив в матче 20-го тура РПЛ против «Ротора» (1:3). Хозяева забили первыми, но преимущество не сохранили.

«Хорошо провели первый тайм. И играли качественно, и повели в счeте абсолютно по делу. Приятно, что гол забил воспитанник тамбовского футбола Артeм Архипов. Второй тайм у нас не получился. Потеряли концентрацию, пропустили ответный мяч, хотя важно было крайне внимательно сыграть именно в первые минуты после перерыва.

Тем не менее, прогресс в нашей игре есть. Все знают нашу ситуацию, как мы собирали команду. Не сомневаюсь, что от игры к игре будем прибавлять», – сказал Худяков.