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    Директор «Тамбова» Худяков – после поражения от «Ротора»: «Прогресс в нашей игре есть. Будем прибавлять от матча к матчу»

    Павел Худяков, спортивный директор «Тамбова», нашел позитив в матче 20-го тура РПЛ против «Ротора» (1:3). Хозяева забили первыми, но преимущество не сохранили.

    «Хорошо провели первый тайм. И играли качественно, и повели в счeте абсолютно по делу. Приятно, что гол забил воспитанник тамбовского футбола Артeм Архипов. Второй тайм у нас не получился. Потеряли концентрацию, пропустили ответный мяч, хотя важно было крайне внимательно сыграть именно в первые минуты после перерыва.

    Тем не менее, прогресс в нашей игре есть. Все знают нашу ситуацию, как мы собирали команду. Не сомневаюсь, что от игры к игре будем прибавлять», – сказал Худяков.

    • «Тамбов» идет в таблице последним.
    • Команда была близка к снятию с сезона РПЛ.
    • 7 марта «Тамбов» сыграет в 21-м туре против «Динамо».

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    Источник: «Чемпионат»

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