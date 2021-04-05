Первушин: «Никаких обвинений Еркину и Герману не предъявили. Мы допустили их к тренировкам»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал возвращение к тренировкам с командой подозреваемых в игре на ставках Александра Еркина и Дмитрия Германа.

«Еркин и Герман приехали из Москвы. Там просто состоялась какая-то беседа, никаких обвинений им не предъявляли.

Я не имею морального и юридического права не допускать их до тренировок. Поэтому мы допустили игроков, они начали с нами работать», – цитирует Первушина «Чемпионат».