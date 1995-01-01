Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Первушин: «Никаких обвинений Еркину и Герману не предъявили. Мы допустили их к тренировкам»

    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал возвращение к тренировкам с командой подозреваемых в игре на ставках Александра Еркина и Дмитрия Германа.

    «Еркин и Герман приехали из Москвы. Там просто состоялась какая-то беседа, никаких обвинений им не предъявляли.

    Я не имею морального и юридического права не допускать их до тренировок. Поэтому мы допустили игроков, они начали с нами работать», – цитирует Первушина «Чемпионат».

    • Еркин и Герман отказались от проверки на полиграфе.
    • К игре на ставках могут быть причастны не только они
    • «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84256
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru