«Чемпионат»: ставки в «Тамбове» могли делать не только Еркин и Герман. РФС может проверить еще часть игроков

РФС может проверить еще часть игроков «Тамбова» по подозрению в игре на ставках.

По информации «Чемпионата», нападающий Александр Еркин и полузащитник Дмитрий Герман могли быть не единственными игроками «Тамбова», которые делали ставки.

«Финансовая ситуация настолько дикая, что даже разговоры в команде о ставках никем особо не пресекались. Поэтому ставки могли делать не только Герман и Еркин», – сообщил неназванный источник в «Тамбове».