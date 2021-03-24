«Чемпионат»: ставки в «Тамбове» могли делать не только Еркин и Герман. РФС может проверить еще часть игроков

РФС может проверить еще часть игроков «Тамбова» по подозрению в игре на ставках.
По информации «Чемпионата», нападающий Александр Еркин и полузащитник Дмитрий Герман могли быть не единственными игроками «Тамбова», которые делали ставки.
«Финансовая ситуация настолько дикая, что даже разговоры в команде о ставках никем особо не пресекались. Поэтому ставки могли делать не только Герман и Еркин», – сообщил неназванный источник в «Тамбове».
- Ранее стало известно, что Еркин и Герман попали под подозрение РФС из-за игры на ставках.
- Они заработали пенальти в матчах с «Динамо» и «Краснодаром».
Источник: «Чемпионат»