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    «Чемпионат»: ставки в «Тамбове» могли делать не только Еркин и Герман. РФС может проверить еще часть игроков

    РФС может проверить еще часть игроков «Тамбова» по подозрению в игре на ставках.

    По информации «Чемпионата», нападающий Александр Еркин и полузащитник Дмитрий Герман могли быть не единственными игроками «Тамбова», которые делали ставки.

    «Финансовая ситуация настолько дикая, что даже разговоры в команде о ставках никем особо не пресекались. Поэтому ставки могли делать не только Герман и Еркин», – сообщил неназванный источник в «Тамбове».

    • Ранее стало известно, что Еркин и Герман попали под подозрение РФС из-за игры на ставках.
    • Они заработали пенальти в матчах с «Динамо» и «Краснодаром».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1783

      Алехсбургер. 2 часа назад

      " Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд гордо поглядывали, как бы говоря: «Вот видите! А вы утверждали, что широкие массы не поймут. "(с)

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      Рейтинг: +154

      Янвapь 69 2 часа назад

      Гнать уродов вместе со спиртяком в ПФЛ

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