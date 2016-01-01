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    Metaratings: в игре на ставках подозреваются Еркин и Герман. Они заработали пенальти в матчах с «Динамо» и «Краснодаром»

    Стало известно, кто из футболистов «Тамбова» попал под подозрение РФС из-за игры на ставках.

    По информации Metaratings, РФС вызвал для разбирательства нападающего Александра Еркина и полузащитника Дмитрия Германа.

    Оба футболиста выходили на поле в матче 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:4), попавшим под подозрения РФС.

    • Еркин и Герман пришли в «Тамбов» в феврале.
    • В матче с «Краснодаром» после нарушения Германа в ворота «Тамбова» назначили пенальти.
    • В игре с «Динамо» (0:2) Еркин также заработал пенальти в ворота тамбовчан.

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    Источник: Metaratings

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