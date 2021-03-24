Metaratings: в игре на ставках подозреваются Еркин и Герман. Они заработали пенальти в матчах с «Динамо» и «Краснодаром»

Стало известно, кто из футболистов «Тамбова» попал под подозрение РФС из-за игры на ставках.

По информации Metaratings, РФС вызвал для разбирательства нападающего Александра Еркина и полузащитника Дмитрия Германа.

Оба футболиста выходили на поле в матче 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:4), попавшим под подозрения РФС.

Еркин и Герман пришли в «Тамбов» в феврале.

В матче с «Краснодаром» после нарушения Германа в ворота «Тамбова» назначили пенальти.

В игре с «Динамо» (0:2) Еркин также заработал пенальти в ворота тамбовчан.

РФС: «Ведется проверка в отношении игроков «Тамбова» по вопросу участия в договорных матчах»