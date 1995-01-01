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    РФС: «Ведется проверка в отношении игроков «Тамбова» по вопросу участия в договорных матчах»

    РФС начал проверку по подозрению футболистов «Тамбова» в игре на ставках.

    «В ходе работы по противодействию договорным матчам от системы раннего предупреждения получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков «Тамбова» по изменению хода ряда матчей. Сейчас ведется проверка», – сказала пресс-служба РФС.

    • РФС вызвал двух игроков «Тамбова».
    • Подозрения возникли по итогам матчей с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19620

      bset 34 минуты назад

      Краснодар-то вряд ли. А Сочи может. Вместо выплаты зарплаты своим игрокам лучше подкупить мертвого соперника. Методичка, наверное, из Питера приехала, куда лучше деньги потратить.

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