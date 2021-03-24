РФС: «Ведется проверка в отношении игроков «Тамбова» по вопросу участия в договорных матчах»

РФС начал проверку по подозрению футболистов «Тамбова» в игре на ставках.

«В ходе работы по противодействию договорным матчам от системы раннего предупреждения получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков «Тамбова» по изменению хода ряда матчей. Сейчас ведется проверка», – сказала пресс-служба РФС.

РФС вызвал двух игроков «Тамбова».

Подозрения возникли по итогам матчей с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5).

Первушин – об игроках, делавших ставки: «Это предположения. Как я могу поверить?»