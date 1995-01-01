РФС: «Ведется проверка в отношении игроков «Тамбова» по вопросу участия в договорных матчах»

Краснодар-то вряд ли. А Сочи может. Вместо выплаты зарплаты своим игрокам лучше подкупить мертвого соперника. Методичка, наверное, из Питера приехала, куда лучше деньги потратить.
РФС начал проверку по подозрению футболистов «Тамбова» в игре на ставках.
«В ходе работы по противодействию договорным матчам от системы раннего предупреждения получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков «Тамбова» по изменению хода ряда матчей. Сейчас ведется проверка», – сказала пресс-служба РФС.
- РФС вызвал двух игроков «Тамбова».
- Подозрения возникли по итогам матчей с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5).
Первушин – об игроках, делавших ставки: «Это предположения. Как я могу поверить?»