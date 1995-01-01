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    Первушин – об игроках, делавших ставки: «Это предположения. Как я могу поверить?»

    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал информацию, что двух игроков клуба вызвали в РФС. Их подозревают в ставках.

    «Это предположения. После игры с «Ротором» тоже были обвинения в адрес некоторых футболистов. Объективно – и «Краснодар» сильнее, и «Сочи» тоже. Как я могу поверить? Пацаны приехали играть. Моя задача – слепить команду. Вдруг это выдумка чья-то», – сказал Первушин.

    • «Тамбов» после возобновления РПЛ проиграл все матчи.
    • Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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