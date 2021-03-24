Первушин – об игроках, делавших ставки: «Это предположения. Как я могу поверить?»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал информацию, что двух игроков клуба вызвали в РФС. Их подозревают в ставках.

«Это предположения. После игры с «Ротором» тоже были обвинения в адрес некоторых футболистов. Объективно – и «Краснодар» сильнее, и «Сочи» тоже. Как я могу поверить? Пацаны приехали играть. Моя задача – слепить команду. Вдруг это выдумка чья-то», – сказал Первушин.