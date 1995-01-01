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    Два игрока «Тамбова» подозреваются в ставках. Их вызвал РФС

    Два футболиста «Тамбова» подозреваются в игре на ставках. Генеральный директор клуба Ольга Коновалова прокомментировала информацию, заявив, что их вызвали в РФС.

    «Да, двух игроков вызывают в РФС. Но кто сказал, что их в чем-то подозревают, я не знаю. У меня такой информации нет. Есть к ним вопросы, они приедут и ответят. Не надо делать из этого сенсацию или скандал. Вопрос в письме обозначен не был», – сказала Коновалова.

    • «Тамбов» после возобновления РПЛ проиграл все матчи.
    • Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -20

      6pbIH 2 часа назад

      Е5 бомжей Е5!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8138

      NewLife 2 часа назад

      Если поставили на победу Тамбова над синитом, то надо похвалить и пожелать успеха.

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