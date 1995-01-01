Два игрока «Тамбова» подозреваются в ставках. Их вызвал РФС

Е5 бомжей Е5!
Два футболиста «Тамбова» подозреваются в игре на ставках. Генеральный директор клуба Ольга Коновалова прокомментировала информацию, заявив, что их вызвали в РФС.
«Да, двух игроков вызывают в РФС. Но кто сказал, что их в чем-то подозревают, я не знаю. У меня такой информации нет. Есть к ним вопросы, они приедут и ответят. Не надо делать из этого сенсацию или скандал. Вопрос в письме обозначен не был», – сказала Коновалова.
- «Тамбов» после возобновления РПЛ проиграл все матчи.
- Команда занимает последнее место в турнирной таблице.