Первушин: «Результат в игре с «Химками» предопределил выход Глушенкова»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин после поражения от «Химок» (0:1) назвал ключевого для успеха игрока соперника. Речь идет о Максиме Глушенкове.

«Проиграли в борьбе, благодарю ребят за игру. Была самоотдача, может быть, чуть не хватило качества, поэтому такой результат. У соперника есть внутренние резервы, которые помогли решить исход. Выход Глушенкова предопределил результат», – сказал Первушин.