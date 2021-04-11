Первушин: «Результат в игре с «Химками» предопределил выход Глушенкова»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин после поражения от «Химок» (0:1) назвал ключевого для успеха игрока соперника. Речь идет о Максиме Глушенкове.
«Проиграли в борьбе, благодарю ребят за игру. Была самоотдача, может быть, чуть не хватило качества, поэтому такой результат. У соперника есть внутренние резервы, которые помогли решить исход. Выход Глушенкова предопределил результат», – сказал Первушин.
- Глушенков летом должен вернуться из аренды в «Спартак».
- В сезоне РПЛ он провел 7 матчей.
- «Тамбов» идет в РПЛ последним.
Источник: Sport24