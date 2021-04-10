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    Первушин: «Результат в игре с «Химками» предопределил выход Глушенкова»

    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин после поражения от «Химок» (0:1) назвал ключевого для успеха игрока соперника. Речь идет о Максиме Глушенкове.

    «Проиграли в борьбе, благодарю ребят за игру. Была самоотдача, может быть, чуть не хватило качества, поэтому такой результат. У соперника есть внутренние резервы, которые помогли решить исход. Выход Глушенкова предопределил результат», – сказал Первушин.

    • Глушенков летом должен вернуться из аренды в «Спартак».
    • В сезоне РПЛ он провел 7 матчей.
    • «Тамбов» идет в РПЛ последним.

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    Источник: Sport24

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