Первушин – о поражении от ЦСКА: «Поздравил игроков «Тамбова». Мы сделали шаг вперед. У нас многое получалось»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин нашел положительные моменты в поражении от ЦСКА в 24-м туре РПЛ (1:2). Москвичам по ходу встречи пришлось отыгрываться.

«Не могу сказать, что поражение обидное. Я на самом деле поздравил ребят в раздевалке. Они показали на поле всe, отдаваясь за результат. Для нашей новой команды поражение от ЦСКА со счетом 1:2 – это шаг вперед. Перерыв на матчи сборных сказался на нас хорошо, потому что мы провели сбор в Казани, за что спасибо нашим руководителям. Сегодня мы ответили на вопрос, стоило ли нашей команде продолжать участие в турнире. Спасибо, что на этой игре было много болельщиков, пусть преимущество было за армейцами, но при пустых трибунах играть еще сложнее.

Одно дело – знать, как играет ЦСКА, другое – этому противодействовать. Но я думаю, что у нас сегодня многое получалось», – сказал Первушин.

«Тамбов» идет в РПЛ последним.

Клуб не подал заявку на лицензию на следующий сезон ни в РПЛ, ни в ФНЛ.

У «Тамбова» самый дешевый по стоимости состав в РПЛ (8,2 миллиона евро).

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