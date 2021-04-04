Олич: «Был уверен в победе над «Тамбовом»

Ивица Олич подвел итог матчу против «Тамбова» (2:1). Его ЦСКА победил благодаря двум ударам с пенальти.

«Как мы перед игрой и думали, сегодня не будет легко. С самого начала у «Тамбова» был очень хороший настрой. Когда они забили пенальти, счет стал 0:1 – для нас все стало еще хуже, нужно было забивать два мяча.

Когда мы начали играть, было видно, что у нас есть контроль, что моменты будут. Поэтому, когда сравняли счет, я в перерыве говорил, что уверен, что мы сегодня выиграем. Класс был на нашей стороне.

Поздравляю «Тамбов», они хорошо боролись. Но в итоге, думаю, у нас заслуженные три очка», – сказал Олич в эфире телеканала «Матч Премьер».