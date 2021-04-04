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Олич: «Был уверен в победе над «Тамбовом»

4 апреля 2021, 19:23
6

Ивица Олич подвел итог матчу против «Тамбова» (2:1). Его ЦСКА победил благодаря двум ударам с пенальти.

«Как мы перед игрой и думали, сегодня не будет легко. С самого начала у «Тамбова» был очень хороший настрой. Когда они забили пенальти, счет стал 0:1 – для нас все стало еще хуже, нужно было забивать два мяча.

Когда мы начали играть, было видно, что у нас есть контроль, что моменты будут. Поэтому, когда сравняли счет, я в перерыве говорил, что уверен, что мы сегодня выиграем. Класс был на нашей стороне.

Поздравляю «Тамбов», они хорошо боролись. Но в итоге, думаю, у нас заслуженные три очка», – сказал Олич в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Для Олича это был дебютный матч в самостоятельной тренерской карьере.
  • ЦСКА идет в очке от зоны Лиги чемпионов.
  • Следующий соперник ЦСКА – «Арсенал» (8 апреля, Кубок России).

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Тамбов ЦСКА Олич Ивица
Комментарии (6)
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Боцман59rus
1617555964
Ага, просто разорвали с пендалей
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житель СПб
1617556472
Звучит очень неоднозначно - учитывая 2 пенальти, которые сделали результат. Если был уверен - то тогда где 2-3 гола с игры? Раз их нет, то стоило промолчать.
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Томик
1617559656
Гинер сказал не волноваться - всё в порядке будет. И было, надо сказать. Но зачем так много заказали - непонятно.
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R-W_warrior
1617562671
ЩазЩаз у алармообразных пресмыкающихся пуканы порвёт,типа "Как так?!,Кто посмел?! Пенальти-это исключительная прерогатива газпрома!!!
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Play
1617566441
Блин, как можно быть неуверенным в победе над нынешним Тамбовом? Да и то за счёт пенальти отскочили.
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Shamil79
1617568610
наверное Олич не посмотрел турнирную таблицу...и думал с волчарами будет играть
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