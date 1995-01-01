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    Точилин сменил Первушина в «Кубани» на посту главного тренера

    «Кубань» назначила на пост главного тренера Александра Точилина. Он сменил ушедшего на этой неделе Сергея Первушина.

    «Сразу после небольшого общекомандного собрания Александр Васильевич провел свою первую тренировку в качестве главного тренера «Кубани». Имена помощников, которые войдут в штаб Точилина, будут объявлены в скором времени», – написали краснодарцы.

    • Из клуба ушел весь штаб Первушина.
    • «Кубань» идет в ФНЛ последней.
    • Точилин в качестве тренера выводил «Сочи» в РПЛ.

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    Источник: твиттер «Кубани»

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    Сегодня, 22:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +734

      Alex Y 21 минуту назад

      Это не Кубань, это лжеКУБАНЬ

      0
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      Рейтинг: +6503

      Fusballer > Alex Y 12 минут назад

      Согласен. Умерла так умерла.

      0
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