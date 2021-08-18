Точилин сменил Первушина в «Кубани» на посту главного тренера

«Кубань» назначила на пост главного тренера Александра Точилина. Он сменил ушедшего на этой неделе Сергея Первушина.
«Сразу после небольшого общекомандного собрания Александр Васильевич провел свою первую тренировку в качестве главного тренера «Кубани». Имена помощников, которые войдут в штаб Точилина, будут объявлены в скором времени», – написали краснодарцы.
- Из клуба ушел весь штаб Первушина.
- «Кубань» идет в ФНЛ в зоне вылета.
- Точилин в качестве тренера выводил «Сочи» в РПЛ.
Источник: твиттер «Кубани»