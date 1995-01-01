Точилин сменил Первушина в «Кубани» на посту главного тренера

Это не Кубань, это лжеКУБАНЬ
«Кубань» назначила на пост главного тренера Александра Точилина. Он сменил ушедшего на этой неделе Сергея Первушина.
«Сразу после небольшого общекомандного собрания Александр Васильевич провел свою первую тренировку в качестве главного тренера «Кубани». Имена помощников, которые войдут в штаб Точилина, будут объявлены в скором времени», – написали краснодарцы.
- Из клуба ушел весь штаб Первушина.
- «Кубань» идет в ФНЛ последней.
- Точилин в качестве тренера выводил «Сочи» в РПЛ.