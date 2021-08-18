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Точилин сменил Первушина в «Кубани» на посту главного тренера

18 августа 2021, 22:33
6

«Кубань» назначила на пост главного тренера Александра Точилина. Он сменил ушедшего на этой неделе Сергея Первушина.

«Сразу после небольшого общекомандного собрания Александр Васильевич провел свою первую тренировку в качестве главного тренера «Кубани». Имена помощников, которые войдут в штаб Точилина, будут объявлены в скором времени», – написали краснодарцы.

  • Из клуба ушел весь штаб Первушина.
  • «Кубань» идет в ФНЛ в зоне вылета.
  • Точилин в качестве тренера выводил «Сочи» в РПЛ.

Источник: твиттер «Кубани»
Россия. ФНЛ Кубань Первушин Сергей Точилин Александр
Комментарии (6)
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Alex Y
1629315724
Это не Кубань, это лжеКУБАНЬ
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Алекс636363
1629431202
эта та Кубань, которая была, а лже играет в чемпионате края - надежда, мимикрировавшая под Кубань
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Алекс636363
1629431504
только жаль, что руководство заявляет, что она не имеет ничего общего со старой. а как же унаследованное место старой в проффутболе? новая должна была бы начинать с чемпионата края. вон новый ротор - старый ротор, новая алания - старая алания, хотя старая умерла спартаком в ПФЛ. только кубань не хотят связывать со старой. впрочем, судя по старым подходам, перспективы никакой, и в РПЛ придется болеть за краснодар
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