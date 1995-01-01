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    ЦСКА, «Динамо» и «Рубин» отправят своих игроков в «Тамбов»

    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин назвал клубы, с которыми уже удалось согласовать аренду футболистов.

    «Разговаривали с «Рубином», один молодой нападающий приедет к нам. Есть договоренность с «Динамо» и ЦСКА. Если нам повезет, у нас появятся еще два-три опытных игрока», – сказал Первушин.

    • В четверг РФС подтвердил, что «Тамбов» доиграет сезон-2020/21.
    • Клубу помог частный инвестор не из Тамбовской области.
    • Благодаря этому тамбовчанам разблокируют счета и временно снимут запрет на обновление заявки.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Тамбова»

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    Сегодня, 13:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2819

      Semenycch 2 часа назад

      Надеюсь лучших отправят?

      0
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      Рейтинг: +15639

      vladimir-7 > Semenycch 2 часа назад

      Зенит ищет лучших, чтобы отправить мальчиков в Тамбов.
      Мальчик Дзюба очень хочет в Тамбов.

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