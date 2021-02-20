ЦСКА, «Динамо» и «Рубин» отправят своих игроков в «Тамбов»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин назвал клубы, с которыми уже удалось согласовать аренду футболистов.

«Разговаривали с «Рубином», один молодой нападающий приедет к нам. Есть договоренность с «Динамо» и ЦСКА. Если нам повезет, у нас появятся еще два-три опытных игрока», – сказал Первушин.