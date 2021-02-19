Официально: «Тамбов» доиграет сезон-2020/21

Российский футбольный союз подтвердил, что «Тамбов» сможет участвовать в текущих розыгрышах РПЛ и Кубка страны.

«Завершилось заседание комиссии по лицензированию. ФК «Тамбов» получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность.

ФК «Тамбов» продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях. РФС и РПЛ будут вести регулярный мониторинг ситуации и контролировать соблюдение регламентных требований футбольным клубом «Тамбов» при участии в соревнованиях», – говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков также сообщил, что клуб продолжит существование.

«С «Локомотивом» точно играем, в чемпионате тоже. Ребята отозвали заявления. Большое спасибо РФС и РПЛ за то, что оказали помощь», – сказал Худяков.