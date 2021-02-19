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Официально: «Тамбов» доиграет сезон-2020/21

19 февраля 2021, 16:29
6

Российский футбольный союз подтвердил, что «Тамбов» сможет участвовать в текущих розыгрышах РПЛ и Кубка страны.

«Завершилось заседание комиссии по лицензированию. ФК «Тамбов» получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность.

ФК «Тамбов» продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях. РФС и РПЛ будут вести регулярный мониторинг ситуации и контролировать соблюдение регламентных требований футбольным клубом «Тамбов» при участии в соревнованиях», – говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков также сообщил, что клуб продолжит существование.

«С «Локомотивом» точно играем, в чемпионате тоже. Ребята отозвали заявления. Большое спасибо РФС и РПЛ за то, что оказали помощь», – сказал Худяков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Тамбов
Комментарии (6)
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Garrincha58
1613743030
Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал ситуацию с "Тамбовом", который рискует прекратить существование в ближайшее время. — Ситуация сложилась ненормальная, к сожалению, не в первый раз в нашем чемпионате. Наступаем на те же грабли, потому что полноценного профессионального футбола в России по-прежнему нет. Как можно допускать к сезону команду, у которой нет домашнего стадиона в своем регионе и нет железно подтвержденного бюджета? О больших проблемах "Тамбова" было известно заранее, РПЛ не следовало допускать клуб до турнира. На месте "Тамбова" уже неоднократно оказывались другие — от "Сатурна" до "Амкара". На сей раз это случилось не в конце сезона, а перед его весенней частью. Разумеется, это плохо для имиджа. Но имидж не спасти припарками в виде пожертвований от РФС и подачками от других клубов. Даже, если игроков наберут в последний момент, какая же это будет команда? Без сборов, подготовки, целей, стадиона и с пониманием, что существует до лета? А мотивация? Только у бывших резервистов проявить себя, — приводит его слова Sportbox.ru. Правильно сказано нет профессионалов и кругом одни дилетанты поэтому и футбол такой
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Lester84
1613743260
Лучше бы эти деньги раздали детско-юношеским академиям. И то толку больше бы было. А Тамбов сейчас сезон доиграет и самоликвидируется
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Tsigan
1613743963
Цирк.
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Venom888
1613754406
Я думаю, так делают, чтобы не начинать скандал в РПЛ. Просто Тамбов то скорее всего и доиграет, правда вылетит все равно в ФНЛ, а там уже и объявят о снятии с чемпа и закрытии клуба, там проще будет сделать, другая "среда обитания" все таки.
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zigbert
1613823439
Задача одна -дотянуть до конца сезона. Команда уже без будущего.
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