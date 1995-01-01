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    Официально: «Тамбов» доиграет сезон-2020/21

    Российский футбольный союз подтвердил, что «Тамбов» сможет участвовать в текущих розыгрышах РПЛ и Кубка страны.

    «Завершилось заседание комиссии по лицензированию. ФК «Тамбов» получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность.

    ФК «Тамбов» продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях. РФС и РПЛ будут вести регулярный мониторинг ситуации и контролировать соблюдение регламентных требований футбольным клубом «Тамбов» при участии в соревнованиях», – говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков также сообщил, что клуб продолжит существование.

    «С «Локомотивом» точно играем, в чемпионате тоже. Ребята отозвали заявления. Большое спасибо РФС и РПЛ за то, что оказали помощь», – сказал Худяков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5271

      Lester84 1 минуту назад

      Лучше бы эти деньги раздали детско-юношеским академиям. И то толку больше бы было. А Тамбов сейчас сезон доиграет и самоликвидируется

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      Рейтинг: +12211

      Garrincha58 4 минуты назад

      Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал ситуацию с "Тамбовом", который рискует прекратить существование в ближайшее время.

      — Ситуация сложилась ненормальная, к сожалению, не в первый раз в нашем чемпионате. Наступаем на те же грабли, потому что полноценного профессионального футбола в России по-прежнему нет. Как можно допускать к сезону команду, у которой нет домашнего стадиона в своем регионе и нет железно подтвержденного бюджета? О больших проблемах "Тамбова" было известно заранее, РПЛ не следовало допускать клуб до турнира. На месте "Тамбова" уже неоднократно оказывались другие — от "Сатурна" до "Амкара". На сей раз это случилось не в конце сезона, а перед его весенней частью. Разумеется, это плохо для имиджа. Но имидж не спасти припарками в виде пожертвований от РФС и подачками от других клубов. Даже, если игроков наберут в последний момент, какая же это будет команда? Без сборов, подготовки, целей, стадиона и с пониманием, что существует до лета? А мотивация? Только у бывших резервистов проявить себя, — приводит его слова Sportbox.ru.
      Правильно сказано нет профессионалов и кругом одни дилетанты поэтому и футбол такой

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      Рейтинг: +19194

      bset 19 минут назад

      Вот что мы выигрываем от этих денег? Да и вообще, за чей счет гуляем? Не думаю, что какой-то бизнесмен готов вложить свои деньги в клуб, который вместо зимы умрет летом и ничего не даст взамен. Значит, пошли деньги бюджетные, которые могли пойти на другие, более полезные нужды.

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