«Тамбову» помог частный инвестор не из Тамбовской области

Интересно, чем таким прижали инвестора, чтобы в труп вложиться?
Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала, как удалось спасти клуб от банкротства.
«Могу сказать только одно – мы будем доигрывать чемпионат, послезавтра играем на Кубок. Вроде бы все наладилось.
Деньги пришли от частного инвестора, которого пока назвать не могу. Инвестор не из Тамбовской области.
Сейчас мы заявляем тех, кто есть на сборах. Весь офис на ушах – за два дня надо заявить людей!» – сказала Коновалова.
- Сегодня РФС подтвердил, что «Тамбов» доиграет сезон-2020/21.
- Клубу разблокируют счета и временно снимут запрет на обновление заявки.
- «Ростов» готов отдать в аренду аутсайдеру РПЛ Александра Саплинова и Давида Тошевски, а ЦСКА – Тиграна Аванесяна и Владислава Яковлева.