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    «Тамбову» помог частный инвестор не из Тамбовской области

    Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала, как удалось спасти клуб от банкротства.

    «Могу сказать только одно – мы будем доигрывать чемпионат, послезавтра играем на Кубок. Вроде бы все наладилось.

    Деньги пришли от частного инвестора, которого пока назвать не могу. Инвестор не из Тамбовской области.

    Сейчас мы заявляем тех, кто есть на сборах. Весь офис на ушах – за два дня надо заявить людей!» – сказала Коновалова.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2384

      lordmrv 40 минут назад

      Интересно, чем таким прижали инвестора, чтобы в труп вложиться?

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