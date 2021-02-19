«Тамбову» помог частный инвестор не из Тамбовской области

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала, как удалось спасти клуб от банкротства.

«Могу сказать только одно – мы будем доигрывать чемпионат, послезавтра играем на Кубок. Вроде бы все наладилось.

Деньги пришли от частного инвестора, которого пока назвать не могу. Инвестор не из Тамбовской области.

Сейчас мы заявляем тех, кто есть на сборах. Весь офис на ушах – за два дня надо заявить людей!» – сказала Коновалова.