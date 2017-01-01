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    Тренер «Тамбова»: «Сейчас никаких средств нет. Все разрешится в понедельник-вторник»

    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал о финансовой ситуации в клубе.

    «Находимся на сборах, комплектуем команду, готовимся к первой игре. Если все будет хорошо, то будем играть с «Локомотивом». У нас сейчас в составе очень много футболистов. Агенты предлагают своих игроков. Проблем с народом у нас нет, есть только проблемы с футболистами.

    Сейчас мы еще находимся в таком подвешенном состоянии. На сборы приехали на личные средства нашего спортивного директора Павла Худякова. Средств сейчас у нас никаких нет. Мне сказали, что все разрешится в понедельник–вторник.

    Зарплаты новичков в 50-100 тысяч рублей? Да, вы правильно сказали, в районе этих озвученных вами цифр», – сказал Первушин.

    • Тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
    • РФС и РПЛ нашли 300 миллионов рублей на финансирование клуба.
    • Футболисты готовы простить не более 30 процентов долгов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8134

      Hektor 84 51 минуту назад

      Приехали на личные средства Худякова, которые он наворовал в клубе.

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      Рейтинг: +2443

      Бухбух 2 часа назад

      Есть предчувствие, что Первушин оставит Тамбов в вышке.

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