Тренер «Тамбова»: «Сейчас никаких средств нет. Все разрешится в понедельник-вторник»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Находимся на сборах, комплектуем команду, готовимся к первой игре. Если все будет хорошо, то будем играть с «Локомотивом». У нас сейчас в составе очень много футболистов. Агенты предлагают своих игроков. Проблем с народом у нас нет, есть только проблемы с футболистами.

Сейчас мы еще находимся в таком подвешенном состоянии. На сборы приехали на личные средства нашего спортивного директора Павла Худякова. Средств сейчас у нас никаких нет. Мне сказали, что все разрешится в понедельник–вторник.

Зарплаты новичков в 50-100 тысяч рублей? Да, вы правильно сказали, в районе этих озвученных вами цифр», – сказал Первушин.