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    «Мутко против»: РФС и РПЛ нашли 300 миллионов рублей на финансирование «Тамбова»

    РФС и РПЛ активно занимаются спасением футбольного клуба «Тамбов», который находится на грани банкротства.

    По информации телеграм-канала «Мутко против», удалось договориться о финансировании команды на сумму около 300 миллионов рублей.

    «Этой суммы должно хватить, чтобы клуб не обанкротился и смог доиграть сезон. В таком случае в итоге будет решена основная задача – в регионе останется профессиональный футбол, а клуб сможет потом, например, заявиться в ПФЛ», – сообщает источник.

    Теперь руководству «Тамбова» нужно реструктуризировать долги, сократив их с 550 хотя бы до 250 миллионов рублей.

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    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2771

      Из Твери Леха 11 минут назад

      К кому-то не приедет врач/полицейский/пожарный, чей-то ребенок не получит питание в школе, где-то не построится спорт. площадка. Зато блин сраный Тамбов будет жить! Возрадуемся, грешные!

      0
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      Рейтинг: +7689

      alp 30 минут назад

      300 млн выброшены в пропасть...

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      Рейтинг: +15420

      vladimir-7 1 час назад

      Ну вот, пошарили по карманам и нашли у себя 300 миллионов рублей.
      Теперь найдите кто им за условный 1 рубль построит арену, как в Питере.

      0
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      Рейтинг: +7689

      alp > vladimir-7 31 минуту назад

      ага, а как потом им содержать такую арену? или, ты думаешь, на каждую игру тамбова будет приходить от 50 тыс зрителей?

      0
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      Рейтинг: +2771

      Из Твери Леха > vladimir-7 11 минут назад

      У себя пошарили? Скорее у тебя))

      0
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      Рейтинг: +917

      Dr.Metal 2 часа назад

      почему тогда не искали финансы на "Москву", Амкар, Анжии тд, а просто дали им умереть?
      не надо никого спонсировать или спонсировать всех

      4
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      Рейтинг: +12046

      KLIM777 > Dr.Metal 24 минуты назад

      чтобы эту трешку отмыть)

      0
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      Рейтинг: +1398

      Tsigan 2 часа назад

      И кому все это нужно? Жители Тамбова ни разу не видели свою команду. Кого они представляют???

      5
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    • ...
      Рейтинг: +11186

      Skull_Boy 2 часа назад

      А может сразу переименовать чемпионат -Досрочно Зенит чемпион, а вы и дальше сосите болт терпилы, а смысл играть в ПФЛ и болтаться там, это разве не смерть

      0
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      Рейтинг: +15420

      vladimir-7 > Skull_Boy 1 час назад

      Конечно смерть, но это не так больно, потому что под наркозом
      ампутируют руки, ноги, а только потом голову.

      0
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      ...
      Рейтинг: +22980

      пьяныйхоровод > Skull_Boy 1 час назад

      Лучше переименовать чемпионат в "Спартак - нытик аутсайдер" .

      3
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      Рейтинг: +7689

      alp > Skull_Boy 29 минут назад

      к сожалению, доля истины есть в твоих словах.. У Зенита нет конкурентов в РПЛ... к сожалению..

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