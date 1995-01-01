«Мутко против»: РФС и РПЛ нашли 300 миллионов рублей на финансирование «Тамбова»

К кому-то не приедет врач/полицейский/пожарный, чей-то ребенок не получит питание в школе, где-то не построится спорт. площадка. Зато блин сраный Тамбов будет жить! Возрадуемся, грешные!
РФС и РПЛ активно занимаются спасением футбольного клуба «Тамбов», который находится на грани банкротства.
По информации телеграм-канала «Мутко против», удалось договориться о финансировании команды на сумму около 300 миллионов рублей.
«Этой суммы должно хватить, чтобы клуб не обанкротился и смог доиграть сезон. В таком случае в итоге будет решена основная задача – в регионе останется профессиональный футбол, а клуб сможет потом, например, заявиться в ПФЛ», – сообщает источник.
Теперь руководству «Тамбова» нужно реструктуризировать долги, сократив их с 550 хотя бы до 250 миллионов рублей.