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  • «Мутко против»: РФС и РПЛ нашли 300 миллионов рублей на финансирование «Тамбова»

«Мутко против»: РФС и РПЛ нашли 300 миллионов рублей на финансирование «Тамбова»

12 февраля 2021, 14:21
21

РФС и РПЛ активно занимаются спасением футбольного клуба «Тамбов», который находится на грани банкротства.

По информации телеграм-канала «Мутко против», удалось договориться о финансировании команды на сумму около 300 миллионов рублей.

«Этой суммы должно хватить, чтобы клуб не обанкротился и смог доиграть сезон. В таком случае в итоге будет решена основная задача – в регионе останется профессиональный футбол, а клуб сможет потом, например, заявиться в ПФЛ», – сообщает источник.

Теперь руководству «Тамбова» нужно реструктуризировать долги, сократив их с 550 хотя бы до 250 миллионов рублей.

Источник: Телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (21)
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Skull_Boy
1613130047
А может сразу переименовать чемпионат -Досрочно Зенит чемпион, а вы и дальше сосите болт терпилы, а смысл играть в ПФЛ и болтаться там, это разве не смерть
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Tsigan
1613130130
И кому все это нужно? Жители Тамбова ни разу не видели свою команду. Кого они представляют???
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Dr.Metal
1613130391
почему тогда не искали финансы на "Москву", Амкар, Анжии тд, а просто дали им умереть? не надо никого спонсировать или спонсировать всех
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vladimir-7
1613131919
Ну вот, пошарили по карманам и нашли у себя 300 миллионов рублей. Теперь найдите кто им за условный 1 рубль построит арену, как в Питере.
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alp
1613136472
300 млн выброшены в пропасть...
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Из Твери Леха
1613137582
К кому-то не приедет врач/полицейский/пожарный, чей-то ребенок не получит питание в школе, где-то не построится спорт. площадка. Зато блин сраный Тамбов будет жить! Возрадуемся, грешные!
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JTherry
1613141477
"...основная задача–в регионе останется профессиональный футбол, а клуб сможет потом, например, заявиться в ПФЛ" ...если основная задача - заявить потом Тамбов в ПФЛ, то цель будет достигнута) только зачем клубу без финансирования и без стадиона лицензию выдавали для игр в РПЛ?
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paracetamol
1613147548
Что я и говорил: ни стадиона, ни денег. С вещами на выход!
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Garrincha58
1613155591
на этих горе футболёров бабло сразу находят а на нужное дело хрен вам
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Юрэс
1613196063
Я начинаю НЕНАВИДЕТЬ футбол!!!!!! Почему, ПОЧЕМУ Б....... ЭТИ ДЕНЬГИ ПРОСТО НА ВЕТЕР?!?!?!
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