«Мутко против»: РФС и РПЛ нашли 300 миллионов рублей на финансирование «Тамбова»

РФС и РПЛ активно занимаются спасением футбольного клуба «Тамбов», который находится на грани банкротства.

По информации телеграм-канала «Мутко против», удалось договориться о финансировании команды на сумму около 300 миллионов рублей.

«Этой суммы должно хватить, чтобы клуб не обанкротился и смог доиграть сезон. В таком случае в итоге будет решена основная задача – в регионе останется профессиональный футбол, а клуб сможет потом, например, заявиться в ПФЛ», – сообщает источник.

Теперь руководству «Тамбова» нужно реструктуризировать долги, сократив их с 550 хотя бы до 250 миллионов рублей.